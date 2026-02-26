ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα στις 11 Μάρτη

Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα | Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση αλλά και σε πολύμορφη δράση ώστε: