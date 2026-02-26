ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Καμπάνια εργατοπατέρων για την πολεμική οικονομία!

Σε ...επιτάχυνση της στροφής στην πολεμική οικονομία και της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών καλούν τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Βρετανίας οι εργατοπατέρες της ηγεσίας του συνδικάτου Unite, οργανώνοντας μάλιστα και σχετική καμπάνια συλλογής υπογραφών!

Αποτυπώνοντας τον ρόλο του εργατοπατερισμού στην υποστήριξη της πολιτικής που ετοιμάζει τους εξοπλισμούς για τα πολεμικά σφαγεία και τσακίζει τους εργαζόμενους και τον λαό για να μπουκώσουν με τεράστια κρατικά κονδύλια οι πολεμικές βιομηχανίες και άλλα μονοπώλια, η γγ του συνδικάτου, Σάρον Γκρέιαμ, καλεί την κυβέρνηση Στάρμερ «να σταματήσει τις καθυστερήσεις» στην εφαρμογή των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών.

«Ο αυξημένος αμυντικός προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της κυρίαρχης ικανότητας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η Γκρέιαμ, προσθέτοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «πρέπει να εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση χωρίς καθυστέρηση» και ότι «η αβεβαιότητα πρέπει να τελειώσει»...

Εξειδικεύοντας μάλιστα τα παραπάνω και τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπερασπίζεται - στο όνομα των «βρετανικών θέσεων εργασίας» - η ηγεσία του Unite καλεί την κυβέρνηση «να δημοσιεύσει επειγόντως το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων» και να διασφαλίσει ότι θα περιλαμβάνει: Την αντικατάσταση παλαιών μαχητικών αεροσκαφών της RAF με νέα Typhoons, εξοπλισμένα με κινητήρες Rolls Royce και με όπλα βρετανικής κατασκευής από την MBDA, συναρμολογημένα στις εγκαταστάσεις της BAE στο Lancashire. Την ανάθεση της νέας σύμβασης μεσαίου ελικοπτέρου στη «Leonardo», που θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Yeovil του Somerset. Το Σύστημα Στρατιωτικών Δορυφορικών Επικοινωνιών του υπουργείου Αμυνας (Skynet) να συνεχίσει να κατασκευάζεται στο Πόρτσμουθ και στο Στίβενατζ, όπως έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Την αγορά του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους A400M.

Η Γκρέιαμ πρόσθεσε εξάλλου ότι κάθε προσπάθεια «να δελεαστεί ο Τραμπ» με μεταφορά βρετανικών «αμυντικών» παραγγελιών στις ΗΠΑ και αντικατάσταση του στόλου της RAF με F-35 θα είναι «πράξη αυτοκαταστροφής», που θα πολεμηθεί από το συνδικάτο...