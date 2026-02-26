ΗΠΑ

Νέες απειλές Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

INTIME NEWS

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε χτες, για ακόμη μία φορά, ο Αμερικανός Πρόεδροςκατά την ομιλία του στο Κογκρέσο για την «Κατάσταση του Εθνους», προσπαθώντας με ψέματα και με υποκρισίες περί «διπλωματίας» να προετοιμάσει το έδαφος για στρατιωτική επίθεση χαρακτηρίζοντάς ο Ιράν «υπ' αριθμόν ένα τρομοκράτη του κόσμου».

Το κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ξαναστήσει το πυρηνικό πρόγραμμα που «διέλυσαν», όπως είπε, οι ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο βομβαρδίζοντάς το. Διαβεβαίωσε έτσι πως οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Αφού εκτόξευσε όλες αυτές τις κατηγορίες και απειλές, ισχυρίστηκε πως τάχα προτιμά να λύσει τα ζητήματα με το Ιράν «μέσω διπλωματίας», απειλώντας στη συνέχεια πως εάν η ιρανική ηγεσία δεν δεχθεί μία συμφωνία (όπως την εννοούν οι ΗΠΑ) θα δεχθεί επίθεση «πολύ χειρότερη» από εκείνη του περασμένου Ιούνη.

Ολα αυτά τα είπε μία μέρα πριν τις προγραμματισμένες για σήμερα έμμεσες συνομιλίες (οι τρίτες από τις αρχές Φλεβάρη) στη Γενεύη που θα πραγματοποιηθούν ανάμεσα στην αμερικανική αντιπροσωπεία (που αποτελούν ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ) και την ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Μερικές ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε περισσότερα από 30 άτομα, οντότητες και πλοία, που φέρεται ότι διευκόλυναν παράνομες πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και προηγμένων συμβατικών όπλων του Ιράν.

Εντείνεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Η στρατιωτική απειλή των ΗΠΑ εντείνεται στην περιοχή με την παρουσία του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» και της αρμάδας του, τα εκατοντάδες πολεμικά αεροσκάφη στις δεκάδες βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που «φιλοξενούν» περίπου 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Σε αυτό τον σχεδιασμό με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται και η χώρας μας, αφού εδώ και λίγες μέρες παραμένει στη βάση της Σούδας το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» με 5.000 στρατιώτες και δεκάδες αεροσκάφη.

Πάντως οι δολοφόνοι που ετοιμάζονται να αιματοκυλίσουν την περιοχή φαίνεται πως έχουν και ...κάποια σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal»: Εχουν βουλώσει εκατοντάδες τουαλέτες και δυσκολεύονται σε μια τόσο ...ζωτική ανάγκη. Επίσης το ίδιο ρεπορτάζ επικαλείται πολύ ...φόρτο για τους πεζοναύτες που είναι εν πλω 8 μήνες και πολλοί δηλώνουν ότι θα φύγουν από το Ναυτικό.

Η αντίδραση του Ιράν

Εντονη ήταν η αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης στις κατηγορίες και τους ισχυρισμούς του Προέδρου Τραμπ. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «τερατώδη ψέματα» σε σχέση με το εγχώριο πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου Γενάρη στο Ιράν, συσχετίζοντας τις αναφορές του Προέδρου Τραμπ με τη ναζιστική προπαγάνδα «τύπου Γκέμπελς», πως εάν επαναλάβεις ένα ψέμα αρκετές φορές στο τέλος θα γίνει πιστευτό.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο» και ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι για ειρηνική χρήση στο πλαίσιο της Μη Διάδοσης των Πυρηνικών (NPT) που δίνει δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.

Σε πιο ήπιους τόνους κυμάνθηκε χτες η αντίδραση του Ιρανού Προέδρου Μ. Πεζεσκιάν, που ενόψει των συνομιλιών της Γενεύης δήλωσε: «Σε σχέση με τις συνομιλίες, βλέπουμε μια καλή προοπτική, αύριο στη συνάντηση που ο δρ. Αραγτσί θα έχει στη Γενεύη... Εχουμε προσπαθήσει, υπό την καθοδήγηση του ανώτατου ηγέτη, να διαχειριστούμε αυτήν τη διαδικασία προκειμένου να εξέλθουμε από την κατάσταση "όχι πόλεμος, όχι ειρήνη"».

Αργότερα χτες βράδυ πάντως το ισραηλινό δίκτυο δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ΚΑΝ μετέδωσε πως η ιρανική αντιπρόταση δεν φαίνεται να ικανοποιεί «το ελάχιστο των απαιτήσεων των ΗΠΑ».

Συναντήσεις στελεχών της αντιπολίτευσης στο Λονδίνο

Στη σκιά προετοιμασίας νέας επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν καταβάλλονται προσπάθειες συγκρότησης ενός «μετώπου» από διάφορες δυνάμεις της ιρανικής αντιπολίτευσης με «πανσπερμία» στελεχών από μοναρχικά, αστικά κόμματα (συμπεριλαμβανομένων δεξιών και κεντροαριστερών) με συνάντηση στελεχών τους τη Δευτέρα και Τρίτη στο Λονδίνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εμιρατινής εφημερίδας «The National», θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση στις 28 και 29 Μαρτίου, προκειμένου να συζητήσουν «για τη δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν» σε περίπτωση ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος.