ΚΟΥΒΑ

Μεγαλώνουν πολύπλευρα η ασφυκτική πίεση και οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ

2026 The Associated Press. All

Με κάθε τρόπο μεγαλώνουν η πίεση, οι εκβιασμοί και οι πολύμορφες παρεμβάσεις τωνκατά τηςκαι του ηρωικού λαού της, ενώ επεκτείνονται καθημερινά οι συνέπειες από την ένταση του πολύχρονου δολοφονικού αποκλεισμού του Νησιού της Επανάστασης από την Ουάσιγκτον, ειδικά μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη στη Βενεζουέλα.

Στο επίκεντρο της επίθεσης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού μπαίνει ακριβώς το δικαίωμα του κουβανικού λαού να διαφεντεύει και να αποφασίζει ελεύθερα για την πατρίδα του.

Ετσι, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ μέσω απαράδεκτων πιέσεων και απειλών σε άλλες χώρες στερούν από την Κούβα το δικαίωμα του εφοδιασμού με πετρέλαιο και άλλα απολύτως απαραίτητα καύσιμα, χθες η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ...«προνομιακή» εξέταση αιτήσεων για αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που θα χρησιμοποιείται στην Κούβα, αλλά από ιδιώτες!

Οπως εξηγούσαν απροκάλυπτα αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε αμερικανικά ΜΜΕ (όπως η «Miami Herald»), «θέλουμε να ανοίξουμε τη στρόφιγγα των εξαγωγών καυσίμων των ΗΠΑ στην Κούβα, εφόσον ο τελικός δικαιούχος είναι ο ιδιωτικός τομέας»!

Στο στόχαστρο δηλαδή του βάρβαρου αμερικανικού αποκλεισμού θα παραμείνουν σταθερά το κρατικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας της Κούβας, οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις στον λαό της, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, όλοι οι κρίσιμοι κλάδοι για την οικονομία και τον κουβανικό λαό, η πρόσβαση σε μια σειρά φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κ.λπ.

Οι όποιες «εξαιρέσεις για τον ιδιωτικό τομέα» θα εγκρίνονται από τις ΗΠΑ, ακριβώς με κριτήριο τα σχέδια ανατροπής της κυβέρνησης και των κατακτήσεων της Κουβανικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, θα εφαρμοστεί «ευνοϊκή πολιτική για αιτήσεις συγκεκριμένων αδειών που ζητούν έγκριση για την επαναπώληση πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας προς χρήση στην Κούβα». Αυτή θα αφορά συναλλαγές που «στηρίζουν τον λαό της Κούβας» (όπως αναφέρεται προκλητικά από τους ίδιους που σφίγγουν τη θηλιά του αποκλεισμού γύρω από τον λαιμό του), συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα. Προβλέπεται δε ρητά ότι αυτές οι συναλλαγές δεν θα περιλαμβάνουν - ωφελούν τον κουβανικό στρατό ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, όπως αναμετέδωσε το πρακτορείο «Reuters».

Στο μεταξύ, συνεχίζονται αόριστα δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ που κάνουν λόγο για «προτάσεις» που εξετάζει η ρωσική κυβέρνηση σχετικά με «πιθανή» αποστολή καυσίμων στην Κούβα. Το πρακτορείο RIA σε σχετικό ρεπορτάζ του περιέλαβε και δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλ. Νόβακ ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, είναι επωφελές για τη Ρωσία να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Η δε κυβέρνηση του Μεξικού έστειλε νέο φορτίο «ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Κούβα, με δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που αναχώρησαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά) μεταφέροντας «συνολικά 1.193 τόνους τροφίμων», κυρίως γάλα και φασόλια.

Αντιμετώπιση ταχύπλοου με σημαία ΗΠΑ που εισήλθε στα χωρικά ύδατα και άνοιξε πυρ

Σε ένα τέτοιο φόντο, χθες το πρωί καταγράφηκε σοβαρό περιστατικό με ταχύπλοο σκάφος με σημαία ΗΠΑ που εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ εναντίον δυνάμεων της κουβανικής Συνοριοφυλακής.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών, το εν λόγω ταχύπλοο, καταγεγραμμένο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, εισήλθε εντός των κουβανικών χωρικών υδάτων και πλησίασε στο ένα ναυτικό μίλι βορειοανατολικά του καναλιού El Pino, στην επαρχία Villa Clara.

Οταν το πλησίασε μονάδα της κουβανικής Συνοριοφυλακής του υπουργείου Εσωτερικών δέχτηκε πυρά από το ταχύπλοο, από τα οποία τραυματίστηκε ο διοικητής του κουβανικού σκάφους.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, από την οποία σκοτώθηκαν 4 επιβαίνοντες στο επιτιθέμενο ταχύπλοο και τραυματίστηκαν άλλοι 6, οι οποίοι στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από αυτό και έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι οι έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού συνεχίζονται, και υπογραμμίζει πως «αντιμέτωπη με τις τρέχουσες προκλήσεις, η Κούβα επιβεβαιώνει τη θέλησή της να προστατεύσει τα χωρικά ύδατα, με βάση το γεγονός ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για το κουβανικό κράτος, υπέρ της προστασίας της κυριαρχίας του και της σταθερότητας στην περιοχή».