ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΙΝΑ

Στο Πεκίνο από χτες ο Γερμανός καγκελάριος

Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα ξεκίνησε χτες ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς, αναγνωρίζοντας τις «διαφορές» μεταξύ των δυο καπιταλιστικών κρατών - που βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό - αλλά και ζητώντας συνεργασία «όπου είναι δυνατόν», με δεδομένες τις μεγάλες μονοπωλιακές μπίζνες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τις εντεινόμενες αντιθέσεις μέσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ.

Μάλιστα η επίσκεψη του Μερτς γίνεται πριν τη μετάβασή του στην Ουάσιγκτον στις αρχές Μάρτη για να συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ.

Η γερμανική καπιταλιστική οικονομία, σε επίμονη στασιμότητα ή και ύφεση τα τελευταία χρόνια, πιέζεται από τον ανταγωνισμό με την Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ. Προηγήθηκε η επίσκεψη του καγκελάριου στην Ινδία, σηματοδοτώντας τις προτεραιότητες που θέτουν το Βερολίνο και η ΕΕ ως προς τη λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» και την «διαφοροποίηση» των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Να σημειωθεί δε ότι το τελευταίο διάστημα επισκέφτηκαν το Πεκίνο πολλοί «δυτικοί» ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μ. Κάρνεϊ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη του Ντ. Τραμπ.

Ο Μερτς συνοδεύεται από τριακονταμελή αντιπροσωπεία στελεχών της κυβέρνησης και μονοπωλιακών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής των Bayer, Volkswagen, Mercedes Benz, BMW και Siemens.

«Είμαστε δύο από τα τρία μεγαλύτερα βιομηχανικά έθνη στον κόσμο. Αυτή είναι μια μεγάλη ευθύνη. Αλλά είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, με τον Σι να κάνει λόγο για τις προσπάθειες προώθησης «της ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Γερμανίας σε νέα επίπεδα».

Ο Μερτς συναντήθηκε επίσης με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, επισημαίνοντας πως η Γερμανία έχει «συγκεκριμένες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας, που θα θέλαμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο δίκαιη». Η Γερμανία ζητάει διαχρονικά μεγαλύτερο άνοιγμα της κινεζικής αγοράς σε γερμανικές επενδύσεις κι επιπλέον κάνει λόγο για «αθέμιτο ανταγωνισμό» λόγω κρατικών επιδοτήσεων σε κινεζικούς ομίλους.

Ο Λι Τσιανγκ - με το βλέμμα στους δασμούς των ΗΠΑ - είπε πως Κίνα και Γερμανία, ως μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες, θα πρέπει «να υπερασπιστούν από κοινού την πολυμέρεια και τις ελεύθερες συναλλαγές» και περαιτέρω κάλεσε το Βερολίνο να συμμετάσχει στην εγκαθίδρυση ενός «πιο δίκαιου παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα προσβλέπει στην προώθηση βαθύτερης και περισσότερο πρακτικής συνεργασίας με τη Γερμανία.

Στο μεταξύ η Airbus SE φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει μια σημαντική παραγγελία για έως και 120 επιβατικά αεροσκάφη από την Κίνα, όπως δήλωσε ο Μερτς μετά από δείπνο με τον Σι.

Η Airbus διαθέτει γραμμή τελικής συναρμολόγησης στο Tianjin, όπου κατασκευάζει κυρίως αεροσκάφη τύπου A320, τα οποία προορίζονται κυρίως για τοπικές αεροπορικές εταιρείες. Η Κίνα συνήθως παραγγέλνει αεροσκάφη από την Airbus και την αμερικανική Boeing σε μεγάλες ποσότητες και στη συνέχεια τα κατανέμει μεταξύ των κρατικών αεροπορικών της εταιρειών.

Η Boeing έχει επωφεληθεί σημαντικά από την επιχειρηματική ατζέντα του Τραμπ, κερδίζοντας τακτικά μεγάλες παραγγελίες αεροσκαφών από χώρες που επισκέπτεται ο Αμερικανός ηγέτης.