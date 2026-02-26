ΗΠΑ

Επιπλέον 12,6 δισ. δολάρια για στρατιωτική παρακολούθηση της Κίνας

Υψιστη προτεραιότητα παραμένει για τις ΗΠΑ η περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και η συνεχής ανάπτυξη των στρατιωτικών συστημάτων και υποδομών της Κίνας, όπως αποδεικνύει πρόσφατο έγγραφο (85 σελίδων) που στάλθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, από το Πεντάγωνο, ζητώντας έξτρα δαπάνες ύψους 12,6 δισ. δολαρίων αποκλειστικά για τη βελτίωση των μέσων «παρακολούθησης» των στρατιωτικών κινήσεων, δορυφόρων και υποβρυχίων της Κίνας.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «Bloomberg» επισημαίνεται πως το κονδύλι εγκρίθηκε ήδη από το Κογκρέσο με κατ' επείγον διαδικασίες με την προτροπή για βελτίωση της «ετοιμότητας» του αμερικανικού στρατού, (περισσότερες) επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και προσπάθειες επιτήρησης της ευρύτερης περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απόρρητου διαστημικού οχήματος της Boeing, Χ-37Β.

Οι έξτρα δαπάνες του Πενταγώνου συμπληρώνουν τη Στρατηγική Εθνικής Αμυνας που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ βάζοντας σε προτεραιότητα τις εξελίξεις στο Δυτικό Ημισφαίριο, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αποτροπή της Κίνας «μέσω ισχύος και όχι μέσω αντιπαράθεσης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Bloomberg», το νέο κονδύλι αφορά βελτίωση των απόρρητων «επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων», «δαπάνες επιχειρήσεων» του Διαστημικού Σώματος Στρατού και του διαστημικού οχήματος X-37B της Boeing, υποστήριξη της επέκτασης του δορυφορικού συστήματος πρώιμης προειδοποίησης «Silent Barker» για την παρακολούθηση κινεζικών και ρωσικών διαστημικών οχημάτων που θα μπορούσαν να βλάψουν ή να καταστρέψουν δορυφόρους των ΗΠΑ, άλλα αμερικανικά συστήματα σε τροχιά και την ενίσχυση των αμερικανικών αντι-υποβρυχιακών προσπαθειών ηχοεντοπισμού.