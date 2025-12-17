Τετάρτη 17 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Βρετανός υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ δήλωσε χτες ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6/1/2021 εναντίον του Καπιτωλίου, ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων.

ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ.- Την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Ινδίας - Αιθιοπίας σε «στρατηγική εταιρική σχέση» ανήγγειλε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χτες, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αντίς Αμπέμπα με τον Αιθίοπα ομόλογό του, Αμπίι Αχμέτ Αλί, στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας. Ο Ινδός ηγέτης ευχαρίστησε τον Αιθίοπα πρωθυπουργό για την υποστήριξη που παρείχε «στον αγώνα της Ινδίας κατά της τρομοκρατίας» και επεσήμανε σημαντικά περιθώρια στενότερης συνεργασίας σε «τομείς - κλειδιά» όπως η οικονομία, η καινοτομία, η τεχνολογία, η «άμυνα», η Υγεία κ.λπ.

    

