ΗΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

Σχέδιο αναδιάρθρωσης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Σχέδιο για βαθιά αναδιάρθρωση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με παράλληλη μείωση του αριθμού ναυάρχων και στρατηγών και των κέντρων διοίκησης του αμερικανικού στρατού σε Ευρώπη και Αφρική, αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες μέρες ή βδομάδες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Washington Post».

Στόχος των σημαντικών προωθούμενων αλλαγών είναι η προσαρμογή της διάταξης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στα μέτωπα που ιεραρχεί η Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Οι πληροφορίες της «Washington Post» αναφέρουν ότι θα μειωθούν οι δυνάμεις στα στρατηγεία της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM - παρακολουθεί τη Μέση Ανατολή), όπως επίσης της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής Διοίκησης, καθώς σχεδιάζεται να τεθούν υπό μία νέα «Διεθνή Διοίκηση» του στρατού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της αλλαγής προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ, π.χ. με την ενισχυμένη βαρύτητα που δίνεται στη διασφάλιση της «υπεροχής» των ΗΠΑ σε όλη την αμερικανική ήπειρο.

Με αυτήν την έννοια σχεδιάζεται αναπροσαρμογή της Βόρειας και της Νότιας Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, ώστε «να επιβλέπουν» τις επιχειρήσεις «σε όλο το δυτικό ημισφαίριο» υπό νέα διοίκηση, που θα ονομαστεί «Americom».

Στους σχεδιασμούς είναι και η δημιουργία μιας νέας Διοίκησης για την Αρκτική, που θα δίνει αναφορά σε εκείνη που θα εποπτεύει όλη την αμερικανική ήπειρο.

Η «Washington Post» αναφέρει επίσης ότι επιδιώκεται μείωση των κέντρων διοίκησης του αμερικανικού στρατού από 11 σε 8, «μειώνοντας παράλληλα» τον αριθμό των στρατηγών και των ναυάρχων που αναφέρονται απευθείας στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Οι κινήσεις αυτές δρομολογούνται σε άμεση συνάρτηση με τη νέα «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος στις 5 Δεκέμβρη. Οι ρεπόρτερ της εφημερίδας μάλιστα επισημαίνουν την αναφορά της έκθεσης στην ανάγκη «να δοθεί τέλος στην εποχή που οι ΗΠΑ, σαν τον Ατλαντα, στήριζαν την παγκόσμια τάξη» - μια διατύπωση που δεν αναιρεί την επιδίωξη των ΗΠΑ να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία στους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, αλλά αποτυπώνει την εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς γι' αυτόν τον στόχο.

Οι σχεδιασμοί αυτοί - που σύμφωνα με τη «Washington Post» καταστρώνονται χωρίς συνεννόηση με το Κογκρέσο - προκαλούν ενίσχυση των «Επιτροπών Αμυνας» στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.