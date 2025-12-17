ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Οδεύει προς νέες πρόωρες εκλογές

Το ενδεχόμενο νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών μεγαλώνει στη Βουλγαρία, όπως τουλάχιστον φάνηκε στις διαβουλεύσεις που άρχισε προχτές ο Πρόεδρος της χώρας Ρ. Ράντεφ, διερευνώντας τα περιθώρια σχηματισμού νέας κυβέρνησης από το κοινοβούλιο που εξελέγη τον Οκτώβρη του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με φόντο τις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες αποσύρθηκε το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού και την περασμένη Παρασκευή παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζελιάσκοφ, η οποία συγκροτήθηκε τον Γενάρη, με συνεργασία του κόμματος GERB, του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) και του «Υπάρχει Τέτοιος Λαός» (ΙΤΝ).

Εκ μέρους του GERB - που κλήθηκε πρώτο επειδή είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους στις περσινές εκλογές - ο Ράντεφ δέχτηκε την αντιπρόεδρό του, Ντενίσα Σάτσεβα, μπροστά στην οποία άσκησε ανοιχτή κριτική, λέγοντας ότι η πτώση της απερχόμενης κυβέρνησης (της οποίας το GERB ήταν βασική συνιστώσα) ήταν - σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του ΒΤΑ - «το φυσικό τέλος ενός μοντέλου διακυβέρνησης» που δεν άκουγε τις φωνές του λαού, λάμβανε βιαστικές αποφάσεις αναφορικά με την υιοθέτηση του ευρώ, δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια κ.λπ.

Η Σάτσεβα υποστήριξε ότι «εμείς αναγνωρίσαμε τα λάθη μας με σαφήνεια», ζητώντας άμεση προκήρυξη πρόωρων εκλογών αλλά και προτρέποντας τον Ράντεφ να λάβει και ο ίδιος μέρος σε αυτές, «με το δικό του πολιτικό πρόγραμμα», όπως μετέδωσε το ΒΤΑ.

Μάλιστα - συνεχίζει το ίδιο δίκτυο - η Σάτσεβα υπονόησε ανοιχτά πως δεν είναι τυχαίο ότι από το 1989 οι 7 από τις 11 υπηρεσιακές κυβερνήσεις που προέκυψαν έχουν διοριστεί ενώ Πρόεδρος ήταν ο Ράντεφ, υποστηρίζοντας ότι αυτό «δείχνει "εργασία" με κατεύθυνση βαθιάς διαίρεσης». Σχολίασε δε ότι «για μας το να μπαίνουμε στο προεδρικό μέγαρο σήμερα είναι σαν να μπαίνουμε στην έδρα του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα».

Από την πλευρά του ο Ράντεφ είπε ότι «εδώ και χρόνια υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις και υπαινιγμοί» και «δεν είναι εδώ το μέρος για να συζητήσουμε» αν ο ίδιος υποστηρίζει άλλο πολιτικό πρόγραμμα. Και συμπλήρωσε: «Ο σχηματισμός πολλών υπηρεσιακών κυβερνήσεων οφείλεται στην αδυναμία των πολιτικών κομμάτων να σχηματίσουν κυβέρνηση ή να διατηρήσουν την εξουσία. Εγώ δεν είχα καμία διακαή επιθυμία να σχηματίσω υπηρεσιακές κυβερνήσεις (...) Οι διαιρέσεις δεν προήλθαν από αυτό το κτίριο (σ.σ. το προεδρικό μέγαρο). Προήλθαν από τα κόμματα, και από ένα μοντέλο διακυβέρνησης που δεν λειτουργεί για τους ανθρώπους, αλλά για στενά κομματικά συμφέροντα (...) Η κυβέρνηση κατέρρευσε επειδή επέδειξε αδικαιολόγητο έλεγχο στους θεσμούς, μακριά από τους κανόνες που διέπουν ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος».

Ολα αυτά σε μια συνάντηση που σε όλη τη διάρκειά της ήταν ανοιχτή στα ΜΜΕ, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Προχτές ο Ράντεφ συναντήθηκε και με τον Ασεν Βασίλεφ, εκπρόσωπο του κόμματος «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» (WCC - τον τελευταίο καιρό συνεργαζόταν με τη «Δημοκρατική Βουλγαρία», DB), ο οποίος επίσης δήλωσε ότι σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς νέες εκλογές είναι «αδύνατος και ανεπιθύμητος», χαρακτηρίζοντας τις νέες εκλογές «μέρος του πρώτου βήματος» για αλλαγές που ζήτησαν και οι διαδηλωτές πρόσφατα.

Πρόωρες εκλογές ζήτησε χτες και ο Γ. Τσόνεφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κόμματος «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (MRF - New Beginning), λέγοντας πως τα γεγονότα «έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτό το κοινοβούλιο έχει τερματίσει την πολιτική του ζωή».

Ηδη «τρέχουν» σενάρια για τις ημερομηνίες των νέων εκλογών, πιθανώς μέσα στον Μάρτη.

Στο μεταξύ, χτες η αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε τρίμηνη παράταση του προϋπολογισμού, ώστε να συνεχιστούν οι κρατικές πληρωμές (χωρίς δυνατότητα αυξήσεων σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις κ.λπ.) ενώ θα προετοιμάζεται νέος τακτικός προϋπολογισμός για το 2026.

Σχετικά δημοσιεύματα σημείωναν ότι αν δεν εγκριθεί εντός τριμήνου νέο σχέδιο προϋπολογισμού, θα χρειαστεί νέα αντίστοιχη παράταση.