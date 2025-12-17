ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

«Δράση τώρα» ζητά ο Νετανιάχου...

«Δράση από τις δυτικές κυβερνήσεις, να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό και να παρέχουν την ασφάλεια και προστασία που χρειάζονται οι εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο» ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «απαιτώ δράση τώρα», καθώς το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος σπεύδει να εκμεταλλευτεί για τους δικούς του σκοπούς το μακελειό σε εβραϊκή γιορτή σε παραλία του Σίδνεϊ, που κόστισε τη ζωή σε 16 άτομα.

Οι έρευνες για την επίθεση των δύο ένοπλων δραστών εστιάζουν στις σχέσεις τους με δίκτυα του «Ισλαμικού Κράτους», καθώς φέρονται να έφτασαν στην Αυστραλία πρόσφατα από τις Φιλιππίνες, από περιοχή όπου δρουν αυτονομιστικά κινήματα ισλαμιστών. Στην κατοχή τους - σύμφωνα με τις αρχές - βρέθηκαν σημαίες του «Ισλαμικού Κράτους», όπως και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Σε αυτές τις συνθήκες ο πρωθυπουργός του κράτους - τρομοκράτη, που σφάζει τον παλαιστινιακό λαό και ανάβει φωτιές σε όλη τη Μέση Ανατολή, έσπευσε με προκλητικό ύφος να χαρακτηρίσει «σοφές» τις «προειδοποιήσεις μας» - αναφερόμενος ουσιαστικά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Στο μεταξύ ο Μάικ Μπέρτζες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας της Αυστραλίας (ASIO), επιβεβαίωσε ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας» αλλά δεν εκτιμήθηκε πως ήγειρε «άμεση απειλή». Ερωτήματα προκαλεί πάντως το γεγονός ότι αν και «γνωστός στις υπηρεσίες», ο δράστης και ο πατέρας του, που εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση, είχαν άδειες οπλοκατοχής...

Ο δε Κρις Μινς, πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι η «Επιχείρηση Καταφύγιο» θα επεκταθεί, καθώς κρίνεται «απαραίτητη, αν και άβολη», αναφερόμενος σε ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τον Οκτώβρη του 2023, στο όνομα της «αντιμετώπισης του αντισημιτισμού».