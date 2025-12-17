ΡΩΣΙΑ

Επικίνδυνη αντιδημοκρατική πολιτική καταδίκη μελών μαρξιστικού ομίλου

Ολοκληρώθηκε στο Κεντρικό Στρατιωτικό Δικαστήριο της Περιφέρειας τουστηοι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί «τρομοκράτες» και «εξτρεμιστές» πριν ακόμα από τη δίκη και είχαν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring).

Τα 5 μέλη του ομίλου, που κρατούνται από τον Φλεβάρη του 2022, μέχρι και το τέλος της δίκης αρνήθηκαν την ενοχή τους και κατήγγειλαν βασανιστήρια.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, τα μέλη του ομίλου συναντιούνταν από το 2016 στο Μουσείο Στάλιν στην Ουφά, όπου μελέτησαν τα έργα των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν και Στάλιν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αξιωματούχων της Ασφάλειας που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες του ομίλου, μέσα από τη μελέτη των μαρξιστικών έργων τα μέλη του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια επανάσταση ήταν απαραίτητη στη Ρωσία. Κατά τη σύλληψή τους στο σπίτι ενός μέλους του μαρξιστικού ομίλου, που είχε πολεμήσει στο Ντονμπάς ως εθελοντής, οι αρχές ασφαλείας ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν δύο επιθετικές χειροβομβίδες και ένα κυνηγετικό όπλο. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι αυτά τα στοιχεία τοποθετήθηκαν στο σπίτι του από τις αρχές ασφαλείας.

Στη συνέχεια οι δικαστικές αρχές, θέλοντας να «δέσουν» στην υπόθεση της «τρομοκρατίας» και τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου, ανέθεσαν σε «επιτροπή εμπειρογνωμόνων» να στοιχειοθετήσει την «τρομοκρατική δράση» του ομίλου με βάση τα βίντεο από διαλέξεις που αυτός διοργάνωνε, όπως και τη βιβλιογραφία που αξιοποιούσε.

Πράγματι, η «επιτροπή εμπειρογνωμόνων» εκτίμησε πως ...αποτελεί «εγχειρίδιο τρομοκρατών» το θεμελιώδες και εμβληματικό έργο του Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση», με σκοπό να καταδικαστούν τα μέλη του μαρξιστικού ομίλου.

Τελικά, στα 5 μέλη του μαρξιστικού ομίλου επιβλήθηκαν ποινές 16 έως 22 χρόνια φυλάκισης για «τρομοκρατική δράση».

Αντικομμουνιστικός κατήφορος στη σημερινή αστική Ρωσία

«Αποκαλούν τους κομμουνιστές τρομοκράτες. Δεν έχω πια δυνάμεις, είμαι γέρος και άρρωστος. Μη με βασανίζετε, απλώς πυροβολήστε με. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορούν», είπε στην απολογία του ο συνταξιούχος Γιούρι Εφίμοφ, που η ποινή του είναι 18 χρόνια φυλάκιση.

«Είμαι στην ιστοσελίδα myrotvorets (σ.σ. πρόκειται για λίστα "ανεπιθύμητων" που έχουν συντάξει οι Ουκρανοί εθνικιστές, με τη στήριξη της ουκρανικής κυβέρνησης, και στην οποία βρίσκονται και στελέχη του ΚΚΕ). Εκεί λέει ότι είμαι τρομοκράτης. Είναι αστείο, να είμαι τρομοκράτης και εκεί και εδώ», δήλωσε ο Πάβελ Ματίσοφ, που καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση.

«Πρόκειται για μια πράξη πολιτικών αντιποίνων κατά της κληρονομιάς του Λένιν, αυτή είναι η αποκομμουνιστικοποίηση, και αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που νίκησε τον φασισμό. Μόνο κάποιος με πολιτικό μίσος για τον Λένιν, τον Στάλιν και τον Καρλ Μαρξ θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ρινάτ Μπουρκέεφ, που καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση.

Η απόφαση αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του αντικομμουνιστικού και αντιδημοκρατικού κατήφορου στη σημερινή αστική Ρωσία.