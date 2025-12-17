ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Νέα στρατιωτικά πλήγματα και αύξηση των θυμάτων

Σε νέες αεροπορικές επιδρομές προχώρησαν χτες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας οι στρατιωτικές δυνάμεις που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με το πρόσχημα της «αντιμετώπισης των ναρκω-τρομοκρατών», στην πραγματικότητα αναβαθμίζοντας την παρουσία τους σε μια περιοχή τον έλεγχο της οποίας ιεραρχούν στην αναμέτρησή τους κυρίως με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα.

Θυμίζουμε ότι πριν έναν μήνα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν και επίσημα την έναρξη της επιχείρησης «Southern Spear», που σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, «υπερασπίζεται την πατρίδα μας» και «διασφαλίζει την πατρίδα μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας», ενώ από τα νέα στρατιωτικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον άλλα 8 άτομα. Το αρμόδιο για τη Νότια Αμερική μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επικαλέστηκε, ξανά, γενικά και αόριστα «πληροφορίες», ισχυριζόμενο ότι τα εν λόγω σκάφη κινούνταν «κατά μήκος γνωστών θαλάσσιων οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών». Από τις αρχές Σεπτέμβρη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πλήγματα σε τουλάχιστον 26 πλοία στην Καραϊβική ή στον ανατολικό Ειρηνικό, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 95 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστούν αποδείξεις για διακίνηση ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, χτες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» την ένοπλη οργάνωση «Clan del Golfo», που δρα στην Κολομβία, με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να επαναλαμβάνει: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να προστατεύσουν το έθνος μας και να σταματήσουν τις εκστρατείες βίας και τρομοκρατίας που διαπράττονται από διεθνή καρτέλ και διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις».

Σημειωτέον, χτες Ρούμπιο και Χέγκσεθ ενημέρωσαν το Κογκρέσο για την επιχείρηση στην Καραϊβική, επιχειρηματολογώντας για μια «πολύ επιτυχημένη αποστολή», εν μέσω εντεινόμενων ενδοαστικών διεργασιών στις ΗΠΑ, που εκδηλώνονται και στο εσωτερικό των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων.

Ολα αυτά ενώ ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και οπαδός του Πινοσέτ, χαρακτήρισε τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «ναρκω-δικτάτορα, που περνάει δύσκολες στιγμές σήμερα, λόγω των πιέσεων που ασκούν οι ΗΠΑ και σίγουρα και άλλες χώρες». Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Μαδούρο, ο οποίος επέκρινε τον Καστ ως «υποστηρικτή του Χίτλερ», που «ανατράφηκε με τις αξίες του Χίτλερ», προειδοποιώντας τον να μην πειράξει «ούτε τρίχα Βενεζουελάνου».