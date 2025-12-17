ΚΟΥΒΑ

Σε ισχύ νόμος για συναλλαγές σε συνάλλαγμα

Ενας νέος νόμος για τη διαχείριση του συναλλάγματος στην Κούβα μπήκε σε εφαρμογή από την προηγούμενη βδομάδα, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Σχεδιασμού. Οπως λέγεται, το νομοθετικό διάταγμα 113 αποσκοπεί «στην αύξηση των εισροών ξένου νομίσματος και στην τόνωση της εθνικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, μέχρι οι οικονομικές συνθήκες να επιτρέψουν στο πέσο να ξαναρχίσει να είναι το μοναδικό νομικό νόμισμα στη χώρα».

Δίνεται η δυνατότητα για πληρωμές και εισπράξεις σε ξένο νόμισμα (δολάριο και ευρώ κυρίως) μεταξύ οικονομικών φορέων με έδρα την Κούβα, δηλαδή κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί. Οπως δηλώνεται, θα ισχύει επίσης για διεθνείς συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, έργα τοπικής ανάπτυξης, έργα διεθνούς συνεργασίας και διεθνείς οργανισμούς.

Εμφανίζεται ως μέσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σκληρού υπερεξηντάχρονου εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, με κύριο στόχο, όπως δηλώνεται, «τις εξαγωγικές δραστηριότητες, τις παραγωγές που συνδέονται με τον εξαγωγικό τομέα, εκείνες που επιτρέπουν την υποκατάσταση εισαγωγών και άλλες που συμβάλλουν στον πρωταρχικό στόχο της αύξησης του εισοδήματος από ξένο νόμισμα». Επίσης λέγεται ότι «δεν πρόκειται για την κυκλοφορία ξένου νομίσματος στην εθνική οικονομία, αλλά για την τόνωση των εξαγωγών, για την προσέλκυση ξένου νομίσματος από το εξωτερικό».

Αναφέρεται ακόμα ότι η διαδικασία «θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών για τη σταδιακή μετατόπιση αυτών των συναλλαγών συναλλάγματος προς την αποκατάσταση του ρόλου του κουβανικού πέσο και της μετατρεψιμότητάς του, σε μια νέα, μετασχηματισμένη αγορά συναλλάγματος, με βάση μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν παράλληλα με αυτόν τον μηχανισμό διαχείρισης, ελέγχου και κατανομής ξένου συναλλάγματος βάσει του νομοθετικού διατάγματος 113». Δηλαδή εξετάζεται ως ένα μέτρο που θα έχει προσωρινή ισχύ.

Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλουν οι κουβανικές αρχές, οι ΗΠΑ μέσω των έμμισθων υπαλλήλων τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες, που χρηματοδοτούνται από διάφορα «μαγαζιά» της CIA, προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η πλατφόρμα «El Toque», ως μέσο για τη χειραγώγηση του συναλλάγματος, με καθημερινές διακυμάνσεις στην ισοτιμία με το κουβανικό πέσο, που οδηγεί σε πληθωρισμό και υπέρογκες τιμές, ειδικά σε διατροφικά προϊόντα.