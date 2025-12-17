ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Δυναμικά στα μπλόκα, αφού και εκεί «το κράτος δεν μας ακούει... »

συνεχίζουνόπου ειδικά στα νοτιοδυτικά συνεχίστηκαν και χτες μπλόκα, ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες που ενώνουν σημαντικές πόλεις της περιφέρειας.

Αντιδρώντας σε αδιέξοδα που η ΚΑΠ της ΕΕ μεγαλώνει ιδιαίτερα στους βιοπαλαιστές παραγωγούς, κτηνοτρόφοι έχουν βγει στους δρόμους από την περασμένη βδομάδα αντιδρώντας καταρχάς στις αθρόες σφαγές κοπαδιών που η γαλλική κυβέρνηση προκρίνει ως «αντίδοτο» σε ασθένειες που εξαπλώνονται, απειλώντας όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, όπως η οζώδης δερματίτιδα (LSD).

Αγροτικές ενώσεις όπως η Confederation Paysanne καταγγέλλουν ότι τέτοια μέτρα διαμορφώνουν μια κατάσταση που για πολλούς κτηνοτρόφους είναι «πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια», αφού αποζημιώσεις για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου είναι άγνωστο πότε θα τις πάρουν, αλλά και τι ποσοστό της ζημιάς θα καλύπτουν...

Παραγωγός δημητριακών που χτες συμμετείχε σε μπλόκο στον σιδηροδρομικό άξονα ανάμεσα σε Τουλούζη και Ναρμπόν (νότια Γαλλία) τόνισε χτες σε ανταποκριτή της εφημερίδας «Midi Libre»: «Η σκέψη είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο "θόρυβο", ώστε να ακουστούμε... Δεν βρήκαμε τίποτα καλύτερο από το να βγούμε στον δρόμο, γιατί το κράτος δεν μας ακούει».

Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις για την κατάσταση των αμπελουργών, εκπρόσωποι των οποίων δήλωναν χτες ότι οι ισολογισμοί σε πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πλέον αρνητικοί.

Ανάμεσα στις μορφές των κινητοποιήσεων ξεχωρίζουν αποφάσεις για άνοιγμα διοδίων, σε ένδειξη αλληλεγγύης στα λαϊκά στρώματα, που όπως σε όλη την ΕΕ, έτσι και στη Γαλλία στενάζουν από την ακρίβεια που καλπάζει σε όλους τους τομείς της ζωής, ενώ μισθοί και συντάξεις καθηλώνονται όλο και πιο πολύ στα επίπεδα που επιβάλλουν οι ανάγκες της «ανταγωνιστικότητας» και της πολεμικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, χτες αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Μπεγιάργκ στον νομό Ερό της Οξιτανίας.

Παζάρια για την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur

Αύριο, ανήμερα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση και στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή αγροτών από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Από τα κεντρικά θέματα στη Σύνοδο - πέρα από παζάρια σχετικά με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία - θα είναι και οι όροι τελικής έγκρισης της νέας συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), για την οποία έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση επικύρωσης στις 20 Δεκέμβρη στη Βραζιλία, εφόσον το Συμβούλιο της ΕΕ δώσει το «πράσινο φως».

Ηδη κράτη - μέλη όπως Πολωνία, Ουγγαρία και Αυστρία έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ επιφυλάξεις διατηρεί και το Βέλγιο.

Γαλλία και Ιταλία φέρονται έτοιμες να ζητήσουν από την πρόεδρο της Κομισιόν αναβολή της συζήτησης, μετά και από τηλεφωνική επαφή των Μακρόν - Μελόνι.

Αναφανδόν υπέρ της συμφωνίας τάσσεται η Ισπανία.

Χτες το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία μέτρα που υποτίθεται ότι αποσκοπούν σε «ενισχυμένη προστασία» των Ευρωπαίων αγροτών, με τον αρμόδιο για το Εμπόριο εκπρόσωπο της Κομισιόν Ολοφ Ζιλ να τονίζει ότι η επικύρωση της συμφωνίας «έχει κρίσιμη οικονομική, διπλωματική και γεωπολιτική σημασία».

«Ανησυχία» για το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Ολα αυτά ενώ χτες η γαλλική Βουλή ενέκρινε τελικά τον προϋπολογισμό Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2026, με φόντο ενδοαστικές συζητήσεις που φουντώνουν για την «τιθάσευση» του δημόσιου ελλείμματος αλλά και του κρατικού χρέους της Γαλλίας.

Το περασμένο Σάββατο η Γερουσία τον είχε απορρίψει (ακριβώς λόγω ανησυχιών για «μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα»), και έτσι χτες έγινε νέα ψηφοφορία.

Σήμερα αναμένεται συνάντηση μεικτής επιτροπής που συστάθηκε με εκπροσώπους της Γερουσίας και της Βουλής, προκειμένου να διαπραγματευτούν πάνω σε αναμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού για το νέο έτος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να φτάσει το 5,3% του ΑΕΠ, από 4,7% όπου είχε προβλεφθεί αρχικά.