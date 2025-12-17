ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ο λαός υποφέρει από τις βόμβες, την πείνα και το κρύο

Οι επιθέσεις της δολοφονικής μηχανής του ισραηλινού στρατού, το κρύο, οι πλημμύρες αλλά και οι καταρρεύσεις κτιρίων αυξάνουν καθημερινά τον αριθμό των θυμάτων στη βασανισμένη εδώ και χρόνια Λωρίδα της Γάζας, των 2 εκατομμυρίων «ελεύθερων πολιορκημένων» Παλαιστινίων. Ο νεότερος απολογισμός χτες ανέφερε από τον Οκτώβρη του 2023 τουλάχιστονκαιΑνάμεσα στους νεκρούς χτες ήταν ένα ακόμα βρέφος στη Γάζα (το δεύτερο μέσα σε λιγότερο από μια βδομάδα), που πέθανε από υποθερμία. Οπως τόνιζε σχετικό ρεπορτάζ του «Al Jazeera», «είναι φυσικό: Οταν λείπουν τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το καταφύγιο και η βοήθεια απαγορεύεται, τότε το κρύο γίνεται απολύτως θανάσιμο».

Η ισραηλινή υπηρεσία COGAT, που αναλαμβάνει τον συντονισμό «κυβερνητικών επιχειρήσεων» σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα πάνω από 200 κάτοικοι της Γάζας με διπλή υπηκοότητα πέρασαν το μεθοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, εισήλθαν στο Ισραήλ (συνοδεία στρατού) και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο μεθοριακό πέρασμα Allenby, στα σύνορα της Ιορδανίας με την κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Από την Ιορδανία «ταξίδεψαν σε άλλες χώρες», αφού αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ, η αναχώρησή τους κατέστη δυνατή «μετά από αιτήματα που υπέβαλαν ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις του ΟΗΕ προς το Ισραήλ».

Στο μεταξύ, παρά τα «στραβά μάτια» που κάνουν οι ΗΠΑ στις καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα από το Ισραήλ, υπάρχουν καταπώς φαίνεται και φορές που το κράτος - δολοφόνο ξεπερνά τα «εσκαμμένα» στις συνεννοήσεις. Ρεπορτάζ που δημοσιοποίησε το «axios» το βράδυ της 15ης Δεκέμβρη αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ενοχληθεί από την ισραηλινή επίθεση που το περασμένο Σάββατο προκάλεσε τον θάνατο του Ράεντ Σαάντ, διοικητικού στελέχους της Χαμάς, εκτιμώντας ότι πρόκειται για σαφή παραβίαση της εκεχειρίας. Οι Αμερικανοί διαμαρτυρήθηκαν γιατί αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση (έγινε δηλαδή χωρίς πρότερη ενημέρωση ή συναίνεση), με αποτέλεσμα ο Λευκός Οίκος να στείλει το ακόλουθο μήνυμα στην κυβέρνηση Νετανιάχου: «Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε συμφωνίες, είναι δική σας επιλογή. Δεν θα επιτρέψουμε όμως να καταστραφεί η φήμη του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια από την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το μήνυμα ήταν «πιο ήπιο». Πρόσθεσε δε πως «ορισμένες αραβικές χώρες» θεώρησαν την επίθεση παραβίαση της εκεχειρίας.

Παζάρι στην Ντόχα για τη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης»

Σε αυτές τις συνθήκες, χτες στην Ντόχα του Κατάρ η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού διοργάνωσε διεθνή συνάντηση αξιωματούχων και διπλωματών ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών, προκειμένου να εξακριβώσει ποιες χώρες και με πόσες δυνάμεις είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» την οποία προβλέπει το άθλιο σχέδιο Τραμπ, για την «ανοικοδόμηση» και μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το «Reuters», στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν 45 χώρες, μεταξύ των οποίων: Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ινδονησία, Κατάρ, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Υεμένη, Φιλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία και Γεωργία.

Η Τουρκία, που επιθυμεί διακαώς να βρεθεί στο έδαφος της Γάζας στο πλαίσιο μιας τέτοιας δύναμης, δεν συμμετείχε, λόγω ένστασης του Ισραήλ, που αντιτίθεται σε κάθε πιθανότητα τουρκικής συμμετοχής στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης».

Δύο δολοφονίες εφήβων

Το ίδιο διάστημα οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και οι έποικοι συνεχίζουν τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη.

Τα νεότερα θύματά τους χτες ήταν δύο αγόρια 16 ετών. Ο ένας, ο Αχμεντ Τζιμπρίλ, σκοτώθηκε από πυρά Εβραίου έποικου στην πόλη Τόκου, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ. Η δολοφονία έγινε μερικές ώρες μετά την κηδεία ενός άλλου 16χρονου, που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης από πυρά ισραηλινού στρατιώτη επειδή πετούσε πέτρες.

Νωρίτερα χτες, στο χωριό Μασαφίρ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας, Εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τα μέλη μιας οικογένειας και προσπάθησαν να κλέψουν τα πρόβατά τους.

Την ίδια μέρα, εκτενές ρεπορτάζ του «New Arab» παρουσίασε τις μαζικές καταγγελίες Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης ότι το τελευταίο διάστημα οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν εισβολές στα χωριά, στις πόλεις και στα σπίτια αμάχων κλέβουν χρήματα και τιμαλφή.

Μέσα σε όλα αυτά, μία από τις ελάχιστες θετικές εξελίξεις ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αργά προχτές το βράδυ, όπου 164 χώρες υποστήριξαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, 9 χώρες απείχαν και 8 (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αργεντινή, Παραγουάη κ.ά.) καταψήφισαν.