ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Αναθεωρείται ο στόχος για πλήρη απαγόρευση βενζινοκίνητων οχημάτων το 2035

Μέτρα στήριξης των μονοπωλίων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στον ανταγωνισμό με την Κίνα και τις ΗΠΑ παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετακυλίοντας ουσιαστικά το κόστος της «ενεργειακής μετάβασης» και της «καθαρής κινητικότητας» στους λαούς και τους φορολογούμενους της ΕΕ.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν «διευκολύνσεις», επιχορηγήσεις, κίνητρα, μεταξύ άλλων με μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ στοχεύουν και στη διασφάλιση της «στρατηγικής αυτονομίας» της ΕΕ έως το 2050.

«Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας, συμβάλλοντας κατά 7% στο ΑΕΠ της ΕΕ και στηρίζοντας σχεδόν 14 εκατ. θέσεις εργασίας», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απ. Τζιτζικώστας.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η αναθεώρηση του στόχου για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035, κάτι που χαιρέτισε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς.

Αντί για απόλυτη απαγόρευση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω χαμηλών εκπομπών υλικών ή εναλλακτικών καυσίμων.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για συνέχιση της χρήσης υβριδικών και συμβατικών κινητήρων, πέραν των ηλεκτρικών και υδρογόνου.

Παράλληλα, η Κομισιόν επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών και πιο προσιτών οικονομικά ηλεκτρικών οχημάτων και για αυτό θα δώσει «κίνητρα» στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εως το 2035 οι κατασκευαστές θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικά κίνητρα («υπερπιστώσεις») για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ, με στόχο την τόνωση της παραγωγής και της ζήτησης περισσότερων προσιτών μοντέλων EV.

Οπως έχει επισημάνει η Κομισιόν, η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίζεται από έλλειψη μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς έως το 2024 περίπου το 70% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορούσε μεγάλα μοντέλα και SUV, που είναι και πιο ακριβά.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, με τη δημιουργία του Battery Booster ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω άτοκων δανείων για την παραγωγή κυψελών μπαταριών στην ΕΕ.

Τέλος, μέσω του «Automotive Omnibus», η Επιτροπή προτείνει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με τις επιχειρήσεις να αναμένεται να εξοικονομήσουν έως 706 εκατ. ευρώ ετησίως, διατηρώντας παράλληλα υψηλά περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφαλείας.