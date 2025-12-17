Με την άδεια των ΗΠΑ επιθέσεις και παζάρια σε Συρία και Λίβανο

«Λευκή επιταγή» στο Ισραήλ, ώστε να συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Συρίας και Λιβάνου με πρόσχημα «λόγους εθνικής ασφάλειας», φαίνεται πως έδωσε τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ, στη συνάντηση που είχε στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας «Jerusalem Post», που αναπαρήγαγε χτες το αγγλόφωνο αραβικό δίκτυο «The New Arab» και οι οποίες δεν διαψεύστηκαν.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αυτά, κατά τη συνάντηση που είχαν οι Μπάρακ και Νετανιάχου συμφωνήθηκε η συνέχιση «της ελευθερίας επιχειρήσεων» του Ισραήλ στη Συρία, παράλληλα με τις προσπάθειες για επίτευξη «συμφωνίας ασφαλείας» ανάμεσα σε Δαμασκό και Τελ Αβίβ.

Στη συνάντηση αυτή η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την κυβέρνηση τζιχαντιστών στη Συρία, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει κανείς να της έχει εμπιστοσύνη ή «να βασίζεται», χρησιμοποιώντας ως πρόσφατο επιχείρημα την επίθεση που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας κατά Αμερικανών και Σύρων στρατιωτών με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός Αμερικανού διερμηνέα κοντά στην Παλμύρα.

Η αμερικανική πλευρά από την άλλη φέρεται να ζήτησε από την ισραηλινή «να συντονίσει» τις επιχειρήσεις της στη Συρία και να τους δώσει «την ευκαιρία να επιβάλλουν την τάξη στη χώρα τους».

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε πως η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον τζιχαντιστή Πρόεδρο Αχμεντ αλ Σαράα της Συρίας «σαν σύμμαχο που επιδιώκει να πετύχει ασφάλεια και να πάει μπροστά το συριακό κράτος» και που «αντιστέκεται στις προσπάθειες υπονόμευσης της εξουσίας του».

Μπάρακ και Νετανιάχου συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις ή την κατάσταση στις σχέσεις με Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Ο Μπάρακ δεν παρέλειψε να εκφράσει την απογοήτευση των ΗΠΑ επειδή δεν προχώρησαν οι όποιες συνομιλίες για πιθανή συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνέχεια συζήτησαν και την κατάσταση στον Λίβανο και κυρίως τον άμεσο «διάλογο» που ξεκίνησε στις 4 Δεκέμβρη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους παρουσία της Αμερικανίδας αναπληρώτριας απεσταλμένης στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους. Συμφώνησαν πως... «το Ισραήλ έχει δικαίωμα αποτελεσματικής αυτοάμυνας που σημαίνει και επιθέσεις σε οργανώσεις και ενόπλους όσο αυτοί θέτουν πραγματική απειλή». Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν και εκεί τις επιθέσεις του Ισραήλ και τις παράλληλες άμεσες συνομιλίες, ο δεύτερος γύρος των οποίων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου πιθανώς σε μεθοριακή περιοχή του Λιβάνου.

Δύο νεκροί από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ενα 24ωρο μετά από αυτή τη συνάντηση, το κράτος - δολοφόνος πραγματοποίησε (χτες το απόγευμα) νέο κύμα επιθέσεων.

Το απόγευμα της Τρίτης το Ισραήλ επανέλαβε τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων σε διαφορετικές επιδρομές. Το πρώτο άτομο που σκοτώθηκε ήταν ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή Σουφ κοντά στη Σιδώνα και το δεύτερο σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε ΙΧ αυτοκίνητο στον οδικό άξονα Ανταΐσίχ-Μάρκαμπα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ισραηλινός στρατός δικαιολόγησε την εγκληματική του δράση με τον ισχυρισμό ότι ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.