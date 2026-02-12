Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Βασίλη Πετρόπουλο, μέλος της Γραμματείας, και στην οικογένειά του, για την απώλεια της μητέρας του.
23:00Μεγάλη εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη: Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε (ΦΩΤΟ)
22:53Β. Μεταξάς: Με βάση τον ΝΑΤΟικό «οδικό χάρτη» προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών (VIDEO)
22:38Κύπελλο Ελλάδος: «Ασπρόμαυρος» τελικός μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στους επαναληπτικούς ημιτελικούς
22:20Θεσσαλονίκη: Μαχητική κινητοποίηση ενάντια στο ν/σ ΝΔ-ΣΕΒ-«ελεγχόμενου» Παναγόπουλου για ταφόπλακα στις ΣΣΕ (ΦΩΤΟ)
22:08Η ΕΠ της ΚΟΑ του ΚΚΕ αποχαιρετά με βαθύτατη θλίψη τον σύντροφο Μπάμπη Δάμο
