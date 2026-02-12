ΠΑΜΕ

Συλλυπητήρια στον Β. Πετρόπουλο

Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Βασίλη Πετρόπουλο, μέλος της Γραμματείας, και στην οικογένειά του, για την απώλεια της μητέρας του.