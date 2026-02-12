33o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ψηφίζουμε ΔΑΣ για πραγματική αλλαγή σελίδας!

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φλεβάρη οι εκλογές στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας | Νέο κάλεσμα από τους συνδικαλιστές της ΔΑΣ

Σε μαζική στήριξη του ψηφοδελτίου της καλεί ηκάθε αντιπρόσωπο από τα σωματεία, κάθε τίμιο συνδικαλιστή που αγωνιά για το εργατικό κίνημα και τους αγώνες, μπροστά στις εκλογές τουπου διεξάγονται το

Συγκεκριμένα, οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «Novotel» το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 20.00 και την Κυριακή από τις 8.00 μέχρι τις 18.00.

Με τη μάχη αυτή και μετά τις εργασίες του Συνεδρίου που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο, κορυφώνεται η τεράστια προσπάθεια που κάνουν εκατοντάδες αντιπρόσωποι των σωματείων για να γίνει πράξη η αλλαγή σελίδας, για να περάσει το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας στα χέρια των εργατών. Να μετατραπεί σε αποκούμπι και στήριγμα, ορμητήριο αγώνων των σωματείων και της εργατικής τάξης της Αθήνας.

Αυτή η κατεύθυνση που μπορεί να δώσει ελπίδα σε κάθε εργαζόμενο, αποτυπώνεται και στο νέο κάλεσμα που απευθύνει η ΔΑΣ, με την ανακοίνωσή της να αναφέρει αναλυτικά:

Ψηφίζουμε ΔΑΣ για πραγματική αλλαγή σελίδας στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

«Στο 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ, στις 7 και 8 Φλεβάρη έγινε το πρώτο βήμα.

Εκατοντάδες αντιπρόσωποι με τη μαζική τους παρουσία, τις δεκάδες τοποθετήσεις, τις προτάσεις και τις αποφάσεις τους ακύρωσαν το σχέδιο των παρατάξεων της ΝΔ (ΔΑΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ), του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ) και του ΣΥΡΙΖΑ (Μέτωπο Εργαζομένων) να μετατρέψουν το Συνέδριο σε μια ηλεκτρονική παρωδία.

Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα

Με την ψήφο μας να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στη ΔΑΣ, τη μόνη δύναμη που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αλλαγή σελίδας στη λειτουργία και στον προσανατολισμό του ΕΚΑ, με συνέπεια, με τιμιότητα και με αγωνιστική δράση.

Για να μην είναι το Εργατικό Κέντρο στήριγμα στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των εργοδοτών όπως θέλουν οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί οι διασπάσεις και οι συγκολλήσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, τις αγωνίες και τους αγώνες τους, αλλά για το πώς θα εξασφαλίσουν τις καρέκλες τους στη νέα διοίκηση του ΕΚΑ και τους αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ.

Ειδικά η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ εξασφαλίζει την εκλογή Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ και συγκαλύπτει τη στρατηγική συμφωνία των στελεχών και των δυο ψηφοδελτίων στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως έγινε με την ντροπιαστική Κοινωνική Συμφωνία για την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Αυτή η πορεία ενσωμάτωσης και στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής είναι που γεννά και γιγαντώνει τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που αγγίζει τον πρόεδρο καθώς και κεντρικά στελέχη όλων των άλλων παρατάξεων στη ΓΣΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόμενα που το ΠΑΜΕ καταγγέλλει εδώ και χρόνια.

Τώρα ξέρεις! Καμία στήριξη σε αυτούς που θέλουν έναν συνδικαλισμό χωρίς εργαζόμενους, με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, με εξαρτήσεις από αυτούς που ενταφιάζουν τα δικαιώματά μας.

Ολα αυτά αποκαλύφθηκαν...

...μαζί τους αποκαλύφθηκε ότι χωρίς σύγκρουση, χωρίς καθαρή γραμμή, χωρίς ανιδιοτέλεια, δεν υπάρχει υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Δεν υπάρχει "αναγέννηση" όταν δεν αμφισβητείται η πολιτική που μας έφερε ως εδώ.

Η ΔΑΣ διάλεξε από την αρχή πλευρά: Την πλευρά των εργαζομένων, της ενίσχυσης των σωματείων, του αγώνα για τα συμφέροντα των εργατών και των εργατριών. Με συνέπεια, χωρίς δεσμεύσεις σε εργοδοσία και κυβερνήσεις, με σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες.

Για ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας ανοιχτό, ζωντανό, μαχητικό. Στα χέρια αυτών που παλεύουν καθημερινά για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους και όχι στα χέρια όσων έμαθαν να συμβιβάζονται με την αδικία.

Ηρθε η ώρα για αντεπίθεση. Με πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, με ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, με αγώνα που έχει στόχο και διάρκεια. Με πείσμα, αλληλεγγύη και καθαρή γραμμή. Χωρίς παζάρια, χωρίς υποχωρήσεις από τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.

Ασυμβίβαστα απέναντι στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις με πιο ισχυρή ΔΑΣ, με εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζομένων

Ετσι μόνο μπορούμε να ανοίξουμε δρόμο. Και έτσι θα νικήσουμε.

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,

στις αρχαιρεσίες στις 14 και 15 Φλεβάρη

Ψήφισε ΔΑΣ για πραγματική αλλαγή σελίδας στο ΕΚΑ».