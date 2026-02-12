ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Προκλητική η πρυτανική αρχή, αρνήθηκε να παραχωρήσει χώρο για τις εκλογές των καθαριστριών

Τη στάση της πρυτανικής αρχής του ΕΜΠ καταγγέλλει το Συνδικάτο Καθαριστριών - Καθαριστών Ν. Αττικής και Περιχώρων, αφού αρνητική ήταν η απάντησή της στο αίτημα να στηθεί κάλπη στο Πολυτεχνείο για τις αρχαιρεσίες του.

«Είναι ντροπή και μάλιστα ένα δημόσιο ίδρυμα να αρνείται το αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του σωματείου τους. Είναι μεγάλη ντροπή οι εργαζόμενοι που καθαρίζουν και τα γραφεία του πρύτανη, που με μεγάλο κόπο καθημερινά κρατούν το ΕΜΠ καθαρό, με προσωπικό που δεν επαρκεί για τα χιλιάδες τετραγωνικά, με τους εργολάβους να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τους μισθούς - ψίχουλα, για τους όρους και τις συνθήκες δουλειάς τους, για τις απολύσεις που ξεκίνησε ο εργολάβος, να τους συμπεριφέρεται λες και είναι το σπίτι του», τονίζουν στην ανακοίνωση.

Σημειώνει δε ότι ο πρύτανης κρατά κλειστή την πόρτα στο σωματείο και ανοιχτή σε προγράμματα με πολεμικό περιεχόμενο, γιατί αυτό που πραγματικά ενοχλεί, είναι η μαχητική τους στάση.

Το Συνδικάτο δηλώνει πως η λειτουργία του σωματείου και οι αρχαιρεσίες του αποτελούν υπόθεση αποκλειστικά των εργαζομένων και διαμηνύει πως θα συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερο πείσμα για τη μαζικοποίηση του σωματείου, μέσα από μαζικές, ζωντανές διαδικασίες και όχι μέσα από την «ηλεκτρονική μουγκαμάρα», τις καρδούλες και τα λάικ που - όπως σημειώνει - εξυπηρετούν το σύστημα των εκμεταλλευτών τους.

Το πρόγραμμα των εκλογών: Αύριο Παρασκευή 9.00 - 15.00 Λαϊκό Νοσοκομείο. Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 10.00 - 18.00 Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπάλληλων Ελλάδος, Σολωμού 39, Αθήνα.