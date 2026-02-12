Εγγύηση ανυποχώρητου αγώνα το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ

Δεκάδες εργατοϋπάλληλοι από ακόμα περισσότερους χώρους δουλειάς συγκροτούν αυτήν τη φορά το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για τη διοίκησή του και για αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Το ψηφοδέλτιο, σαν μια μαχητική «διαδήλωση» όπως πρέπει να είναι τέτοιες διαδικασίες πραγματικής και ουσιαστικής συμμετοχής των αγωνιστών, κοσμούν εργαζόμενοι που προέρχονται από πάνω από 50 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους: Κατασκευές, Φάρμακο, Μέταλλο, Ιδιωτική Υγεία, Τηλεπικοινωνίες, Τρόφιμα - Ποτά, Μεταφορές, Εμπόριο, Επισιτισμός - Τουρισμός - Ξενοδοχεία, Χρηματοπιστωτικό, Ταχυμεταφορές, Ενέργεια.

Εδώ συναντιούνται αγωνιστές, μαχητές εργάτες, ασυμβίβαστοι απέναντι στο κράτος και στην εργοδοσία, που δίνουν καθημερινά τη μάχη στους χώρους δουλειάς τους, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους. Ανθρωποι που συναντήθηκαν με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε απεργίες, έξω από τις πύλες εργοστασίων και χώρων δουλειάς, έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, στα δικαστήρια, σε διώξεις, και πάντα με αλληλεγγύη και με το κεφάλι ψηλά έδειξαν τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης.

Στοιχείο που ξεχωρίζει είναι και οι δεκάδες νέοι υποψήφιοι, σε παραγωγικές ηλικίες, που αποτελούν ελπίδα για το σήμερα και το αύριο του εργατικού κινήματος. Αυτές οι ζωντανές δυνάμεις στα σωματεία στέκονται απέναντι στις απαξιωμένες «ισόβιες» ηγεσίες σαν αυτή της ΓΣΕΕ, που έχουν βιδωθεί - όπως ο ίδιος ο Παναγόπουλος - στην καρέκλα τους εδώ και πάνω από 20 χρόνια, πλήρως αποσπασμένοι από την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς, απαξιωμένοι στη συνείδηση της εργατικής τάξης.

Πολλοί από τους νέους αυτούς συνδικαλιστές εκπροσωπούν τα πάνω από 40 νέα επιχειρησιακά σωματεία που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, κόντρα στην εργοδοσία και στους νόμους των κυβερνήσεων. Σωματεία που πήραν «το βάπτισμα του πυρός» σε απεργιακές μάχες όπως αυτή για τα τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, για τα 13ωρα κ.λπ., απέναντι μάλιστα στην ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, που κήρυττε απεργοσπασία.

Μαχητική είναι και η παρουσία των πρωτοπόρων εργατριών, με δεκάδες νέες γυναίκες να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, αποτελώντας ένα ακόμα ποιοτικό στοιχείο.

Ξεχωρίζει επίσης η παρουσία των μεταναστών εργατών, με τις υποψηφιότητές τους να γίνονται παλικαρίσιο αγωνιστικό «παρών».

Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι εργάτες, που οι συνάδελφοί τους τους ξέρουν και τους βλέπουν καθημερινά δίπλα τους σε κάθε μάχη. Ξέρουν πως είναι συνδικαλιστές πάντα στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Δεν στέκονται «σούζα» στα «θέλω» των εργοδοτών, ούτε παζαρεύουν πίσω από κλειστές πόρτες την καταδίκη της τάξης τους για να εξασφαλίσουν θέση στα τραπέζια των «κοινωνικών διαλόγων» ως βολικοί συνομιλητές. Ξέρουν ότι η ψήφος σε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν θα καταλήξει στα «ινστιτούτα» και στα αμαρτωλά προγράμματα κυβερνήσεων και ΕΕ.