Πέμπτη 12 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΤΡΑ
Να πάψει η ομηρία των δεκάδων απλήρωτων εργαζομένων στην «Elite»

Παρέμβαση στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε χθες αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, από κοινού με εργαζόμενους της Πατραϊκής Χαρτοποιίας «Elite», που εδώ και περίπου έναν χρόνο αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η κανονική πληρωμή των περίπου 50 εναπομείναντων εργαζομένων έχει σταματήσει σχεδόν από τον Μάρτιο του 2025! Σε αρκετούς οφείλονται από 4 έως 11 μηνιάτικα, ενώ ακόμη και σε απολυμένους εργαζόμενους δεν έχει δοθεί αποζημίωση. Ως δικαιολογία η εργοδοσία προβάλλει το άθλιο επιχείρημα της «αναζήτησης επενδυτή», που αναμένεται να αναλάβει την επιχείρηση, την ίδια ώρα που η ίδια δεν καταβάλλει τις υποχρεώσεις της, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους εργατοϋπαλλήλους της και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται ουσιαστικά σε καθεστώς ομηρίας.

Από τη χθεσινή παρέμβαση, σε συνέχεια προηγούμενων δράσεών τους όπως η κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, τονίστηκε η ανάγκη άμεσης καταβολής όλων των δεδουλευμένων και αποζημιώσεων (για όσους απολύθηκαν), κανένας εργατοϋπάλληλος να μη βρεθεί στον δρόμο ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας στην επιχείρηση, να διασφαλιστούν οι θέσεις δουλειάς των εργαζομένων με όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Παράλληλα σημειώθηκε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με παρέμβαση τη Δευτέρα 16 Φλεβάρη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ενα ακόμα εργαλείο για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας
Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου που βάζει ταφόπλακα στις ΣΣΕ
Ψηφίζουμε ΔΑΣ για πραγματική αλλαγή σελίδας!
Αποκούμπι και οργανωτής στον χώρο δουλειάς: Η πείρα του σωματείου στο «Ζαγόρι»
Πολύτιμα συμπεράσματα από τη μαχητική διεκδίκηση και την κοινή δράση του εργατικού - λαϊκού κινήματος
Δυναμώνει ο αγώνας για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου
 «Πόσα ψέματα χωράνε μέσα σε λίγες προτάσεις;»
 Απαξιωμένες φιγούρες του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού
 Προκλητική η πρυτανική αρχή, αρνήθηκε να παραχωρήσει χώρο για τις εκλογές των καθαριστριών
 Σήμερα η απεργία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
 «Το πραγματικό "απόστημα" είναι η πολιτική σας»
 Αύριο στην Αθήνα, με μεγάλο συλλαλητήριο και στάση εργασίας
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Εγγύηση ανυποχώρητου αγώνα το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ
 Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στη «ΜΕΒΓΑΛ»
 Συλλυπητήρια στον Β. Πετρόπουλο
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ