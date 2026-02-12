ΠΑΤΡΑ

Να πάψει η ομηρία των δεκάδων απλήρωτων εργαζομένων στην «Elite»

Παρέμβαση στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε χθες αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, από κοινού με εργαζόμενους της Πατραϊκής Χαρτοποιίας «Elite», που εδώ και περίπου έναν χρόνο αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η κανονική πληρωμή των περίπου 50 εναπομείναντων εργαζομένων έχει σταματήσει σχεδόν από τον Μάρτιο του 2025! Σε αρκετούς οφείλονται από 4 έως 11 μηνιάτικα, ενώ ακόμη και σε απολυμένους εργαζόμενους δεν έχει δοθεί αποζημίωση. Ως δικαιολογία η εργοδοσία προβάλλει το άθλιο επιχείρημα της «αναζήτησης επενδυτή», που αναμένεται να αναλάβει την επιχείρηση, την ίδια ώρα που η ίδια δεν καταβάλλει τις υποχρεώσεις της, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους εργατοϋπαλλήλους της και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται ουσιαστικά σε καθεστώς ομηρίας.

Από τη χθεσινή παρέμβαση, σε συνέχεια προηγούμενων δράσεών τους όπως η κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, τονίστηκε η ανάγκη άμεσης καταβολής όλων των δεδουλευμένων και αποζημιώσεων (για όσους απολύθηκαν), κανένας εργατοϋπάλληλος να μη βρεθεί στον δρόμο ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας στην επιχείρηση, να διασφαλιστούν οι θέσεις δουλειάς των εργαζομένων με όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Παράλληλα σημειώθηκε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με παρέμβαση τη Δευτέρα 16 Φλεβάρη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.