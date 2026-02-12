ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου που βάζει ταφόπλακα στις ΣΣΕ

Με μαζικό μαχητικό συλλαλητήριο που κατέληξε σε συμβολική κατάληψη του Εργατικού Κέντρου (ΕΚΘ), ο εργαζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης απέρριψε το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, δίνοντας δυναμική απάντηση σε κυβέρνηση, εργοδοσία και τα τσιράκια της στο εργατικό κίνημα που θέλουν να ολοκληρώσουν το έγκλημα με την «συμφωνία των κοινωνικών εταίρων».

«Μην το φέρετε καν στη Βουλή! Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί πουθενά!», είπε από το βήμα της συγκέντρωσης στο Αγαλμα Βενιζέλου ο Δημήτρης Μπελόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τις διαθέσεις των εργαζομένων.

Ανέλυσε τις στοχεύσεις του εκτρωματικού νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά προετοιμάζεται το έδαφος, «τώρα που όλες οι βελόνες δείχνουν κλιμάκωση, τώρα που οξύνονται τα πράγματα και οι πολεμικές προετοιμασίες, ώστε οι ανάγκες μας να ζυγίζονται με βάση το λεγόμενο "εθνικό συμφέρον", δηλαδή το συμφέρον των αφεντικών μας».

Κατήγγειλε ότι κυβέρνηση και εργοδοσία σε αυτό το έγκλημα έχουν συνεργό την ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον ίδιο τον «ελεγχόμενο» πρόεδρό της, που στηρίζεται από δυνάμεις όπως η νόθα πλειοψηφία του ΕΚΘ.

Και κάλεσε τους εργαζόμενους μαχητικά, οργανωμένα, παντού, να απαιτήσουν αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, γιατί είναι άδικο, είναι σάπιο και δεν έχει την συναίνεση της εργατικής τάξης. «Μέσα από Συλλογικές διαδικασίες, από ΓΣ, συσκέψεις, να διαμορφωθεί σχέδιο ΣΣΕ για κάθε επιχειρησιακό και κλαδικό σωματείο που θα αποτελεί προϊόν πλούσιας συζήτησης με τους εργαζόμενους. Με πρωτοβουλίες κλιμάκωσης, διεκδίκησης, με αγώνες ώστε να πιεστεί η εργοδοσία να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζόμενων, πετώντας έτσι στα σκουπίδια κάθε άθλια διάταξη που θέλει ουσιαστικά έναν μισθό σταθερά χαμηλό για όλους με 13ωρα, με 6ήμερα, με σπαστά».

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε πρόσκληση σε όλα τα σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλους τους μαζικούς λαϊκούς φορείς, να συμμετέχουν μαζικά στηνκαι στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη (βλ. σελ.7).

Νωρίτερα στη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Κοσμάς Μακρίδης, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αναφέρθηκε στον αγώνα των αγροτών που συνεχίζεται με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. «Αποφασιστικά θα συνεχίσουμε για να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο, τα χωράφια και τα ζώα μας για να μπορούμε να παράγουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε», είπε.

Στο βήμα ανέβηκε και ο Παύλος Μάρλης, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας,έχοντας στο πλάι του εργαζόμενους στην εργολαβική εταιρεία «ΔΕΔΑΣ» στα ΕΛΠΕ που εδώ και μήνες παλεύουν για την υπογραφή ΣΣΕ. Εναν αγώνα που είναι ήδη νικηφόρος, αφού απέσπασε από την εργοδοσία τη δέσμευση για αυξήσεις 5% και συνεχίζουν δυνατά τον αγώνα για την υπογραφή ΣΣΕ με μπροστάρη το σωματείο τους.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία με ενδιάμεσο σταθμό το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης κατέληξε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Συνδικάτα εργατών - όχι των εργοδοτών»

«Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς - Οχι στους πολέμους και τους εξοπλισμούς» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκε δυνατά, το οποίο εναλλασσόταν με το «χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά - Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» και «το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα ξεχαστεί - Οργάνωση κι αγώνας για την ανατροπή».

Εξω από το ΕΚΘ, το σύνθημα «Συνδικάτα εργατών όχι των εργοδοτών» κυριάρχησε. Εκεί οι εργαζόμενοι με τη συμβολική τους κατάληψη παραχώρησαν και συνέντευξη Τύπου.

Την ώρα της συνέντευξης μάλιστα, μια ομάδα εργατών από τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Οικοδόμων άπλωσε γιγαντοπανόστην πρόσοψη του ΕΚΘ που έγραφε: «Το ΕΚΘ σπίτι των εργατών και όχι παραμάγαζο των εργοδοτών - Ολοι στα Συνδικάτα όλοι στον αγώνα».

«Η κατάσταση στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έχει φτάσει στο απροχώρητο», είπε ο Γιώργος Μπρανίκας, μέλος της διοίκησης του ΕΚΘ, εκλεγμένος με την «Εργατική Ενότητα». Και εξήγησε: «Το τελευταίο μόνο διάστημα είχαμε την ανάπτυξη μεγάλων αγώνων σε δεκάδες χώρους δουλειάς στη Θεσσαλονίκη: Απεργίες των εργολαβικών στα ΕΛΠΕ και στα καταστήματα ΝΟΤΟΣ, κλαδική απεργία στα τρόφιμα με αφορμή το έγκλημα στη "Βιολάντα", καθώς και απολύσεις συνδικαλιστών όπως π.χ. σε VIPA και στο αεροδρόμιο.

Ποια είναι η αντίδραση της νόθας πλειοψηφίας του ΕΚΘ σε όλα αυτά τα μέτωπα; Στον έναν χρόνο από το προηγούμενο συνέδριο, το ΔΣ συνεδρίασε μόλις 2 φορές, την μια απλά για να συγκροτηθεί. Δεν έχει συνεδριάσει κανένα άλλο θεσμικό όργανό του, αντίθετα από τις ανάγκες του εργατικού κινήματος της πόλης, και του καταστατικού του ΕΚΘ».

Εξηγώντας πως αυτή η στάση δεν είναι τυχαία, τόνισε ότι αποτελεί «πολιτική επιλογή, που επιδιώκει να αφήσει τους εργαζόμενους χωρίς συντονισμό, στήριξη και φωνή τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο.

Η νόθα ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΕΑΚ προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την εργατική τάξη της πόλης με δεμένα τα χέρια, απέναντι στη συνολική επίθεση που δέχεται. Με την υπονόμευση των αγώνων και την ουσιαστική στήριξη των κυβερνητικών πολιτικών, λειτουργούν ως ανάχωμα στους εργατικούς αγώνες και όχι ως όργανο υπεράσπισης των εργαζομένων».

Κάλεσε όλα τα σωματεία, όλους τους τίμιους συνδικαλιστές να μην ανεχθούν άλλο αυτή τη σαπίλα. «Μπορούν και πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να πάρουν τα συνδικάτα στα χέρια τους, να τα μετατρέψουν σε ζωντανά όργανα αγώνα, σύγκρουσης και διεκδίκησης», είπε.

Ο Αστέρης Παναγιώτου, πρόεδρος του ΣΕΤΕΠΕ, εκ μέρους των εκλεγμένων της «Εργατικής Ενότητας» στο ΕΚΘ, κάλεσε όλα τα μέλη της Διοίκησης να προχωρήσουν άμεσα σε ολομέλεια, με θέμα την προκήρυξη απεργίας το Σάββατο 28 Φλεβάρη, ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.

Θύμισε ότι ήδη πολλά σωματεία της Θεσσαλονίκης έχουν πάρει απόφαση για απεργία και συμμετοχή στο συλλαλητήριο, στις 12 μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου, μαζί με τον Σύλλογο των συγγενών των θυμάτων.

Κατήγγειλε την ντροπιαστική στάση της νόθας πλειοψηφίας του ΕΚΘ, που για ακόμη μια χρονιά αρνείται να πάρει απόφαση για απεργία, στην πόλη που χτυπήθηκε πιο έντονα από όλες από το έγκλημα στα Τέμπη.

Πρόσθεσε πως η πλειοψηφία του ΕΚΘ δεν στήριξε ούτε τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων, όπως στο Αεροδρόμιο, όπου μάλιστα «εργάζεται και μέλος της ΠΑΣΚΕ, εκλεγμένος στη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, που στήριξε τα ψέματα της εργοδοσίας ενάντια στη συνδικαλιστική απόλυση του προέδρου του Σωματείου Ιδ. Υπαλλήλων. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στο Καζίνο, όπου εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης στο ΕΚΘ τάχθηκε με την εργοδοσία σε επίσης συνδικαλιστική απόλυση. Στην ΕΥΑΘ, που από θαύμα δεν είχαμε θύματα, δεν βγήκε ούτε ανακοίνωση για περαστικά στους εργαζόμενους».

Εξήγησε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η στάση. «Οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή στρατηγική. (...) Θέλουν συνδικάτα ακίνδυνα και υποταγμένα». Και τόνισε ότι «οι αγώνες των τελευταίων χρόνων έβαλαν ξεκάθαρα το δίλημμα. `Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό είναι το μέτρο με το οποίο πρέπει να κριθούμε όλοι».

Ανάλογες κινητοποιήσεις χθες ενάντια στο νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Βέροια με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, στην Αλεξανδρούπολη από εργατικά Σωματεία του Εβρου, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Χανιά.