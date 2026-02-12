ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

«Πόσα ψέματα χωράνε μέσα σε λίγες προτάσεις;»

«Πόσα ψέματα χωράνε μέσα σε λίγες προτάσεις;». Αυτό το ερώτημα απευθύνει το ΠΑΜΕ με αφορμή συνέντευξη της Ν. Κεραμέως, καταρρίπτοντας ταυτόχρονα έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της.

«Η υπουργός ισχυρίζεται ότι είναι άλλο αυτοί που υπογράφουν τα προγράμματα όπως η αφεντιά της και άλλο αυτοί που τα τρέχουν», σημειώνει το ΠΑΜΕ, σχετικά με τις αποκαλύψεις για τη ΓΣΕΕ, και απαντά: «Τι άλλο θα ακούσουμε; Μοιράζουν οι κυβερνήσεις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματικά συμφέροντα και άλλα τρωκτικά, αλλά δεν κάνουν κανέναν έλεγχο για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οπως λέει ο λαός, ελεγκτές και ελεγχόμενοι είναι όλοι εμπλεκόμενοι!

Αναρωτιέται η υπουργός πού είναι το κακό στη θεσμική συνεργασία των εταίρων; Προφανώς για την κυβέρνηση όχι μόνο δεν ήταν κακή, αλλά για να ανταμείψει τη ΓΣΕΕ, αναγόρευσε τον πρόεδρό της σε πρόεδρο του νομικού προσώπου που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα... τέτοια αλφαδιά!».

Στον δε ισχυρισμό της υπουργού ότι η «Κοινωνική Συμφωνία» της ντροπής υπερψηφίστηκε ομόφωνα στη ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ απαντά:

«Ψέμα. Τη "Συμφωνία" στήριξαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΜΕ την κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή! Οπως και κατήγγειλε ότι αυτή γινόταν εδώ και δέκα μήνες πίσω από την πλάτη των εργαζομένων, στα κρυφά, σαν τους κλέφτες!».

Οσο για τον άλλο ισχυρισμό της πως «η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,5%», το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι η ΕΛΣΤΑΤ μετρά την ανεργία δειγματοληπτικά, όταν την ίδια στιγμή η ΔΥΠΑ μετρά τους καταγεγραμμένους - πραγματικούς ανέργους στο 15%.

Το ίδιο ισχύει και για τον άλλο ισχυρισμό της υπουργού, πως 8 στους 10 εργαζόμενους έχουν πλήρη απασχόληση, ενώ είναι γνωστό πως στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης περιλαμβάνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η εποχική απασχόληση, η εργολαβία και άλλες μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων που έχουν γιγαντωθεί.

Απάντηση δίνει το ΠΑΜΕ και στο κυβερνητικό παραμύθι πως δήθεν «οι μισθοί τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί». «Αυτός ο ισχυρισμός θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων ξεμένει από μισθό γύρω στις 20 κάθε μήνα. Υποφέρουν για να τα βγάλουν πέρα. Ποιος έχασε όμως την ντροπή για να τη βρει η Κεραμέως, η υπουργός Εργασίας της ΝΔ που δεν σταματά να κοροϊδεύει στα μούτρα τους εργαζόμενους;».

Και το ΠΑΜΕ καταλήγει: «Στη σάπια πολιτική μόνο σάπια επιχειρήματα ταιριάζουν. Ομως κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι δεν έχουν ξεμπερδέψει. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η οργή ξεχειλίζει και να είναι σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι με την οργάνωση και τον αγώνα θα ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική».