Απαξιωμένες φιγούρες του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού

Αποκαλυπτική είναι η σύνθεση των ψηφοδελτίων των συνδικαλιστών των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στα οποία φιγουράρουν άνθρωποι με ...καριέρα στο λιβάνισμα κυβερνήσεων και εργοδοσίας.

Ξεχωρίζει η προκλητική προσπάθεια να στηριχτεί ο ελεγχόμενος εργατοπατέρας Παναγόπουλος, αφού επιχειρείται να εκλεγεί από το ΕΚΑ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ την ίδια στιγμή που το όνομά του εμπλέκεται σε υποθέσεις υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, από τα αμαρτωλά προγράμματα που διαχειρίζεται με την ηγετική του ομάδα στη Συνομοσπονδία.

Για να το καταφέρουν μάλιστα αυτό οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ κατεβάζουν δύο ψηφοδέλτια, ώστε με το ένα να εκλεγεί ο ελεγχόμενος, μπας και παραμείνει στην καρέκλα του, και με το άλλο να αποφύγουν την ταύτιση μαζί του... Δηλαδή «και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος»!

Στο ένα από τα δύο ψηφοδέλτια λοιπόν, με το όνομα ΠΑΣΚΕ, φιγουράρει ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ μαζί με τον απερχόμενο ΠΑΣΚίτη πρόεδρο του ΕΚΑ Κ. Κουλούρη. Το άλλο περιλαμβάνει άλλους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, γνωστούς «διαδρομιστές» και πάντα «ελεγχόμενους» από κράτος, κυβερνήσεις και εργοδοσία. Πρόκειται για δύο γραφειοκρατικά κατασκευάσματα με μόνο στόχο το μοίρασμα των καρεκλών ανάμεσα στους εργατοπατέρες της σοσιαλδημοκρατίας.

Με δύο ψηφοδέλτια συμμετέχουν στις εκλογές και οι συνδικαλιστές της ΝΔ (ΔΑΚΕ και «Ενότητα»), όπου φιγουράρουν γνωστά στελέχη του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, που ευλογούν ολημερίς την κυβέρνηση και την ΕΕ.

Με ένα ψηφοδέλτιο «συγκόλλησης» των δύο παρατάξεών του, μπας και καταφέρει να κρατήσει τις δυνάμεις του, κατεβαίνει στις εκλογές ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ», μαζί με δυνάμεις της Νέας Αριστεράς. Στο ψηφοδέλτιο αυτό («Μέτωπο Εργαζομένων») φιγουράρουν συνδικαλιστές όπως ο Ν. Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέχει τη θέση του γγ στη ΓΣΕΕ, πλάι στον Παναγόπουλο: Ο συνδικαλιστής που μόλις πριν λίγες μέρες εξέφραζε την αμέριστη στήριξή του στον ελεγχόμενο εργατοπατέρα, μετά τις αποκαλύψεις για τις υπεξαιρέσεις. Υπενθυμίζεται δε ότι ο συγκεκριμένος είχε σηκώσει το χέρι του υπερψηφίζοντας μαζί με ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ την άθλια «κοινωνική συμφωνία» για τις ΣΣΕ.

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο δίνουν το «παρών» κι άλλοι εργατοπατέρες, γνωστοί για την ...επιστράτευση «μαϊμούδων» σε συνέδρια Ομοσπονδιών, όπως ο Βασιλόπουλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τους οποίους ξέβρασαν τα ίδια τα σωματεία, ανατρέποντας τους συσχετισμούς. Μάλιστα, επικεφαλής του συγκεκριμένου σχηματισμού έχει τεθεί ο Δ. Αλεξόπουλος, ο οποίος δεν φτάνει που λύσσαγε ενάντια στο παλλαϊκό αίτημα να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές στην πανδημία, μη και πεινάσουν οι κλινικάρχες, αλλά σήμερα καταγγέλλει και σωματεία επειδή δεν εγγράφουν ως μέλη ...προϊστάμενους, ενώ υπογράφει Συμβάσεις με μισθούς κάτω και από τον κατώτατο!