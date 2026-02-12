ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στη «ΜΕΒΓΑΛ»

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» με θύμα έναν 49χρονο εργαζόμενο σημειώθηκε χθες το πρωί στο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ» στη Θεσσαλονίκη. Ο 49χρονος τραυματίστηκε από παλετοφόρο όχημα στα πόδια και διακομίσθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με κατάγματα.

«Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς τώρα», απαιτεί με άμεση αντίδρασή του το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας πως λίγες μέρες μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» ένας ακόμα εργαζόμενος έφυγε για τη δουλειά και κατέληξε στο νοσοκομείο.

«Ο απολογισμός των τελευταίων χρόνων είναι να έχουμε έναν εργάτη να χάνει τη ζωή του κάθε τρεις μέρες στους χώρους δουλειάς και χιλιάδες να τραυματίζονται», σημειώνει το Συνδικάτο ξεκαθαρίζοντας πως «δεν φταίει η "κακιά στιγμή" ούτε η "απροσεξία". Τα εργατικά "ατυχήματα" είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, της υποστελέχωσης, της 6ήμερης και 13ωρης εργασίας και των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας. Είναι το αποτέλεσμα του κυνηγιού του κέρδους».

Αναδεικνύει ακόμα τις τεράστιες ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων, που ενισχύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και αφήνουν υποστελεχωμένους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προειδοποιώντας: «Δεν θα δεχτούμε να σακατευόμαστε για τα κέρδη τους. Με οργάνωση και συλλογικό αγώνα μπορούμε να επιβάλουμε μέτρα προστασίας και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς». Γι' αυτό και απαιτεί ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση των ελεγκτικών μηχανισμών, συστηματικούς ελέγχους με αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.