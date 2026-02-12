Αύριο στην Αθήνα, με μεγάλο συλλαλητήριο και στάση εργασίας

Στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα. Θα εξελιχθεί σε μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών, στις 4 μ.μ.

Συναγερμό έχουν σημάνει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Αττική, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 1 μ.μ. στην Αθήνα και στη στάση εργασίας που αποφάσισε το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (12 μ. - 4 μ.μ.).

Το αυριανό αυτό συλλαλητήριο θα εξελιχθεί μάλιστα σε μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση υποδοχής των βιοπαλαιστών αγροτών, που στις 4 μ.μ. θα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση έχει ήδη πάρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Επίσης έχουν πάρει αποφάσεις η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας.

Δεκάδες είναι τα συνδικάτα που έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις: Η Ενωση Λογιστών, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, το κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου, το κλαδικό Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων ν. Αττικής, το ΣΕΤΗΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό, το Συνδικάτο Εργαζόμενων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου, το Σωματείο Εργαζομένων «Tasty Foods», το Σωματείο Εργαζομένων ICAP κ.ά.

Σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο καλεί και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).