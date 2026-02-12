ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δυναμώνει ο αγώνας για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου

Σε σύσκεψη εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων την Τρίτη 17 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ., στο Β' ΚΑΠΗ Περάματος (Λ. Ειρήνης 36) καλούν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στα "καζάνια του θανάτου". Δεν ανεχόμαστε να παίζουμε κορόνα - γράμματα τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων» τονίζουν και καλούν τα εργατικά σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους μαζικούς φορείς του Πειραιά, του Περάματος, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, των υπόλοιπων δήμων«να συζητήσουμε και να καθορίσουμε την κλιμάκωση των αγωνιστικών μας δράσεων και πρωτοβουλιών για να φύγουν τα "καζάνια του θανάτου"».

Στο κάλεσμά τους σημειώνουν:

«Ολοι εμείς που αγωνιούμε για την κατάσταση που έχουν διαμορφώσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις με την πολιτική τους στη γειτονιά μας για τα κέρδη των λίγων εις βάρος της ζωής μας, βρεθήκαμε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, με κορύφωση τη μεγάλη Παμπειραϊκή απεργία στις 6 Φλεβάρη.

Τώρα ακόμα πιο δυνατοί, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζεται η ζωή μας κορόνα - γράμματα. Γιατί δεν ανεχόμαστε να ζούμε, να δουλεύουμε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών...

Η ανησυχία, η ανασφάλεια και η οργή μεγαλώνει! Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν για τα κέρδη των εφοπλιστών και των βιομηχάνων!

Δεν θα περιμένουμε πότε θα συμβεί το επόμενο "κακό". Από καθαρή τύχη, με τα καζάνια που βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό σε Πέραμα και Δραπετσώνα, δεν έχουμε θρηνήσει νεκρούς από κάποιο βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, ενώ τα χημικά καταδικάζουν χιλιάδες εργατικές και λαϊκές οικογένειες να ζουν δίπλα στις ασθένειες, τη μόλυνση, τον καρκίνο.

Εμείς έχουμε τη δύναμη! Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτούνται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Αυτός είναι ο δρόμος για να επιβάλουμε το δίκιο μας!

Εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής προειδοποιούσαμε χρόνια για το τι σημαίνει να ζεις και να δουλεύεις δίπλα σε μια ωρολογιακή βόμβα. Αναδεικνύαμε τις ευθύνες όλων των αρμόδιων. Σταθερά προβάλλαμε τις διεκδικήσεις μας, και τώρα συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε ενάντια σε όλους όσους έχουν ευθύνη - κυβερνήσεις - περιφερειακές και δημοτικές αρχές».

Συγκεκριμένα, οι διεκδικήσεις που προβάλλουν τα σωματεία είναι: Να απομακρυνθούν ΤΩΡΑ τα καζάνια μέσα από τον οικιστικό ιστό του Περάματος και της Δραπετσώνας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και την Παιδεία. Επαναλειτουργία του ΚΥ Περάματος, 24ωρη λειτουργία του ΚΥ στο Κερατσίνι. Αμεσα μέτρα, στην πράξη και όχι στα χαρτιά, για την περίπτωση Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης (ΒΑΜΕ). Ενημέρωση των κατοίκων για σχέδιο έκτακτης κατάστασης, σχέδιο που αφορά Πυροσβεστική και Αστυνομία, διαθεσιμότητα υποδομών σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, εναλλακτικός δρόμος διαφυγής κ.λπ.