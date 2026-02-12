ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πολύτιμα συμπεράσματα από τη μαχητική διεκδίκηση και την κοινή δράση του εργατικού - λαϊκού κινήματος

Με τη μαζική συμμετοχή αντιπροσώπων από δεκάδες σωματεία και άλλων εργαζομένων, με πλούσια, ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση για τις προσπάθειες οργάνωσης στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας (ΕΚΛ).

Στις εργασίες του παρευρέθηκαν εκπρόσωποι μαζικών φορέων της πόλης, που όλο το προηγούμενο διάστημα συμπορεύτηκαν με το ΕΚΛ και τα σωματεία του σε σημαντικές μάχες του εργατικού και λαϊκού κινήματος της πόλης. Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός, όπως και ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά, ενώ παράλληλα εκλέχτηκε και η εφορευτική επιτροπή, η οποία όρισε οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ να γίνουν τη Δευτέρα και Τρίτη, 16 και 17 Φλεβάρη αντίστοιχα, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ., στα γραφεία του ΕΚΛ.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η πόλη μας «πεδίο βολής φθηνό»

Από το γεγονός ότι το Συνέδριο πραγματοποιείται σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου ξεκίνησε την εισήγησή του ο Γιάννης Σκόκας, απερχόμενος πρόεδρος του ΕΚΛ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολεμική εμπλοκή της χώρας και της Λάρισας στα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, αλλά και πώς το ΕΚΛ και τα σωματεία του «δώσαμε το στίγμα πως δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας να γίνει "πεδίο βολής φθηνό", να εξοικειωθούμε με την ιδέα πως όλοι αυτοί οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι φονιάδες "είναι φίλοι, σύμμαχοί μας και θέλουν το καλό μας"».

Δυναμώνουμε την οργάνωση και τη διεκδίκηση στα σωματεία

Περιγράφοντας την επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης στα εργασιακά δικαιώματα και στη ζωή των εργαζομένων, ο Γ. Σκόκας εξήγησε ότι «η απάντησή μας πρέπει να είναι να δυναμώσει αυτός ο αγώνας. Απευθυνόμαστε σε όλα τα συνδικάτα της περιοχής μας να πάρουν την υπόθεση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στα χέρια τους».

Ανέδειξε την πείρα από αυτήν την προσπάθεια σε μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς, όπως «στους οικοδόμους, στις προσπάθειες που γίνονται στο "Praktiker", στο "Ιπποκράτειο", στο "MART", στην "Ιntrakat", στη "Rontis" και στην "ΠΡΟΣΥΦΛΑ" που οι συνάδελφοι απάντησαν στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας για μειώσεις μισθών με διαμόρφωση πρότασης για επιχειρησιακή ΣΣΕ».

Ενισχύουμε την κοινή δράση απέναντι στον κοινό αντίπαλο

Η ανάγκη ενίσχυσης του κοινού βηματισμού και της κοινής πάλης, κρατώντας τη θετική πείρα από αυτήν τη δράση μέχρι στιγμής, αναδείχθηκε από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των μαζικών φορέων στο Συνέδριο.

«Εχουμε κοινό αντίπαλο τις πολιτικές που βάζουν πάνω από όλα τα κέρδη των λίγων και φορτώνουν με βάσανα τον λαό», είπε ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εξηγώντας πως «στα μπλόκα φάνηκε η δύναμη της λαϊκής αλληλεγγύης που μας δείξατε με κάθε τρόπο και μας δώσατε δύναμη, για να δώσουμε αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα».

Με τη σειρά του ο Αγης Τριγάζης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, σημείωσε ότι «μαζί πληρώνουμε την ακρίβεια, το σμπαραλιασμένο εισόδημα, τους πλειστηριασμούς των σπιτιών και των μαγαζιών μας και μαζί θα αντιπαλέψουμε αυτήν την πολιτική όπως κάναμε μέχρι τώρα».

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ «Κωνσταντίνος Κούμας», Δημήτρης Παπαποστόλου, αναφέρθηκε στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά για τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή για την αξιολόγηση και τόνισε ότι το ΕΚΛ είναι σταθερά στο πλευρό τους.

Ο Θανάσης Κουτσούκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισήμανε μεταξύ άλλων πως «ο κοινός βηματισμός μας χρειάζεται να συνεχιστεί και για άλλα ζητήματα, όπως για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο στην πόλη, την Υγεία των λαϊκών στρωμάτων, την Παιδεία».

Από την πλευρά του ο Αγγελος Μεταξάς, εκ μέρους του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί, σημείωσε πως «το ΕΚΛ ήταν σταθερά μπροστά για κάθε ανάγκη του λαού και δίπλα στον αγώνα μας για τα προβλήματα του κλάδου, και αυτό το έκανε συνειδητά ενισχύοντας την ανάγκη κοινής δράσης απέναντι στον κοινό αντίπαλο. Με πρωτοβουλία του δώσαμε κοινές μάχες για τα εγκλήματα σε βάρος του λαού όπως στα Τέμπη, στις πλημμύρες, στην πολεμική εμπλοκή της πόλης μας».

Τέλος, ο Γιώργος Παπαδούλης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, σημείωσε ότι «με τη συμμετοχή μας στους αγώνες που είναι μπροστά, θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε αυτήν την πολιτική, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας και εμείς οι συνταξιούχοι συνεχίζουμε για να γενικευτούν τα θετικά βήματα της δράσης του ΕΚΛ».

Στην υπόθεση της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις

Με τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων των Σωματείων μεταφέρθηκαν συμπεράσματα από την οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς, για ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Ο Ιάσονας Ακριβός, από το Συνδικάτο Μετάλλου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εκδικητικές απολύσεις της εργοδοσίας στο εργοστάσιο του «ΑΡΜΟΥ», τονίζοντας πως «φοβούνται την οργάνωσή μας και την πάλη μας, αυτές έγιναν επειδή αναδεικνύαμε τις επικίνδυνες συνθήκες δουλειάς».

Η Αγγελική Μάνου, εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων της Ιδιωτικής Υγείας, στάθηκε στην προσπάθεια του Σωματείου να «μπει σε χώρους δουλειάς παρά την προσπάθεια παρεμπόδισης από την εργοδοσία και την ανάγκη οργάνωσης σε χώρους δουλειάς αξιοποιώντας τη θετική πείρα από το "Ιπποκράτειο" και από τη σημαντική συμμετοχή των εργαζομένων στις πρόσφατες αρχαιρεσίες».

Ο Δημήτρης Τζιμούλης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, στάθηκε στην πείρα από τη δημιουργία επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο του «ΑΡΜΟΥ», τονίζοντας πως με αφορμή το «εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα" χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη για την προστασία της ζωής μας».

Ο Μάρκος Σταμάτης από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ αναφέρθηκε στην πορεία και τις επιπτώσεις από την «απελευθέρωση της αγοράς» στο ταχυδρομικό δίκτυο διαχρονικά, που είχε ως αποτέλεσμα τον «οικονομικό στραγγαλισμό των ΕΛΤΑ, την υποστελέχωσή τους και την επιβάρυνση των πολιτών που χρησιμοποιούν και χρειάζονται τις υπηρεσίες των Ταχυδρομείων».

Ο Στέφανος Σταβάρας, από το Σωματείο Εργαζομένων του ΚΤΕΛ, σημείωσε πως «ούτε οι οδηγοί του ΚΤΕΛ έχουμε κατακτημένη ΣΣΕ, υπάρχουν πολλές μορφές απασχόλησης, με συμβάσεις μέχρι και μίας μέρας, όταν η εργοδοσία επιδοτούνταν χοντρά για τις κενές θέσεις των λεωφορείων στην πανδημία».

Η Αγγελική Δασκαλάκη, εκ μέρους του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, ανέδειξε τα συμπεράσματα από τις απεργιακές μάχες στο «MART», στο «Praktiker» και τον συντονισμό των επιχειρησιακών σωματείων με το κλαδικό για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους χώρους αυτούς για να υπογραφούν Συμβάσεις. Συνεχίζοντας από το ίδιο Σωματείο ο Αλέξανδρος Χατζηλαζάρου, προέδρός του, στάθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που κάνει «λάστιχο» τον εργάσιμο χρόνο.

Στην πολύμορφη παρέμβαση του ΕΚΛ και των Σωματείων για καθετί που αφορά τη ζωή των εργαζομένων, στάθηκε στην τοποθέτησή του ο Φώτης Παπανικολάου, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισιτισμού, σημειώνοντας πως «αυτό το κύρος το συναντάμε κάθε μέρα στις εξορμήσεις μας σε μεγάλους χώρους δουλειάς και είναι ευθύνη μας να το ενισχύσουμε πιο πολύ στα σωματεία».

Στη δράση του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών αναφέρθηκε ο πρόεδρός του, Κλέανθης Καλιαμπάς, εξηγώντας πως «αντιπαλεύει τους αντεργατικούς νομούς, διεκδικεί και οργανώνει ελέγχους στους χώρους δουλειάς, αυτό έκανε και το κλαδικό Συνδικάτο στη "Βιολάντα", αυτό κάνουμε και εμείς παρά τα εμπόδια της εργοδοσίας και του κράτους».

Ο Χρυσόστομος Ζεμπελτζής, από το επιχειρησιακό σωματείο της «Intrakat» και του κλαδικού Συνδικάτου του Μετάλλου, σημείωσε ότι «η εργοδοσία του κλάδου μετράει κέρδη πάνω στα σμπαραλιασμένα δικαιώματά μας, η ευημερία μας δεν συμβαδίζει με τα κέρδη τους».

Ο Αλέξης Πανάγος, εκ μέρους του επιχειρησιακού σωματείου του «Mart», ανέδειξε πως «σε υπόγειο του χώρου δουλειάς υπάρχει εκτεθειμένο ηλεκτρολογικό υλικό μαζί με φιάλες αερίων και δεξαμενή πετρελαίου με ό,τι κινδύνους μπορεί να επιφέρει αυτό για την ασφάλειά μας. Αναδείξαμε το θέμα στον τεχνικό ασφάλειας αλλά δεν θα το αφήσουμε εκεί».

Εκ μέρους του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού η Αθανασία Αγγελάκη αναφέρθηκε στην πείρα από τους αγώνες των διανομέων της «e-food» στην πόλη, που «έστησαν το επιχειρησιακό τους σωματείο και με τον αγώνα τους επέβαλαν στην εργοδοσία να τεθεί στο τραπέζι η υπογραφή ΣΣΕ».

Ο Θανάσης Παπάς, πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλίας του ΣΜΤ, σημείωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου δουλεύουν ως τεχνικοί ασφάλειας, ενώ αναφέρθηκε και στη σημαντική πρωτοβουλία του ΕΚΛ να διοργανώσει ημερίδα για τα ζητήματα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ο Αχιλλέας Σίμος, εκ μέρους του Παραρτήματος Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ανέδειξε τη δράση του ΕΚΛ για το σύνολο της ζωής των εργαζομένων και του λαού, την πλούσια πολιτιστική, αθλητική παρέμβαση. Παράλληλα τόνισε ότι το σωματείο «συνέβαλε οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού να μη μείνουν θεατές στην πολεμική εμπλοκή της πόλης, αλλά να πάρουν θέση καταδίκης μέσα από πολλές πρωτοβουλίες όπως συναυλίες και συμμετοχή σε πολλές από τις δράσεις του ΕΚΛ».

Από το Συνδικάτο Φαρμάκου, ο Βασίλης Τάχας ανέδειξε ότι «γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθούν αγωνιστικοί πυρήνες σε εργοστάσια και χώρους του κλάδου με επόμενο βήμα την ανάγκη υπογραφής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς».

Ο Κώστας Χτενάς, εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδομών, ανέδειξε τη μαχητική δράση των σωματείων για να σωθεί το βιος του λαού από τις πλημμύρες, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες στιγμές αλληλεγγύης και συλλογικότητας σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές αλλά και την οργάνωση της διεκδίκησης.

Στη συγκρότηση της θεατρικής και χορευτικής ομάδας που λειτουργούν στο ΕΚΛ αναφέρθηκε η Φανή Καμπέρη, υπεύθυνη για αυτές. Οπως είπε, «το ΕΚΛ και οι πολιτιστικές του ομάδες αποδεικνύουν ότι και ο πολιτισμός είναι αγώνας. Συνεχίζουμε, μπορούμε να εμπλουτίσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη δημιουργική μας δραστηριότητα».

Εκ μέρους του Σωματείου Λογιστών ο Ανδρέας Νταής με αναφορές στις συνθήκες εργασίας των λογιστών τόνισε ότι «η δουλειά και η ζωή μας χειροτερεύει και γίνεται ασφυκτική από τη μία και από την άλλη για το κεφάλαιο ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας μέσω της πολεμικής οικονομίας».

Ο Γιάννης Γεωργούλας, από το Συνδικάτο Φαρμάκου, αναφέρθηκε στις απεργιακές μάχες του συνδικάτου αυτά τα χρόνια και στην πείρα από την οργάνωση της πάλης στην «ΠΡΟΣΥΦΛΑ» για τη διαμόρφωση επιχειρησιακής σύμβασης ενάντια στις προσπάθειες της εργοδοσίας για βλαπτικές μεταβολές. «Κάναμε συσκέψεις, διαμορφώσαμε δικό μας σχέδιο με τους συναδέλφους, αλλά κυρίως αυτό που κατακτήθηκε είναι ότι μόνο αποκούμπι για τους εργαζόμενους είναι το σωματείο», σημείωσε.