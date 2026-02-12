ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣΕΕ

«Το πραγματικό "απόστημα" είναι η πολιτική σας»

Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις για τον εργατοπατέρα - πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο, ο Χρ. Κατσώτης χτες στη Βουλή τόνισε ότι κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όσοι άλλοι «κουβαλάνε» τη γραμμή του «κοινωνικού εταιρισμού», τώρα «παριστάνουν τους ανήξερους και "πετούν το μπαλάκι" της ευθύνης ο ένας στον άλλο». Και αποκάλυψε την ουσία της «εργασιακής ειρήνης», που ως «φυσική της συνέχεια» είναι αυτά τα φαινόμενα. Θύμισε ότι όλοι μαζί οι συνδικαλιστές των παραπάνω κομμάτων «συμπράττουν στις διοικήσεις κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, για να είναι οι εργαζόμενοι δέσμιοι των συμφερόντων της εργοδοσίας». Και, τώρα «που η σαπίλα δεν κρύβεται», μιλούν για «"απόστημα" που πρέπει να σπάσει». «Το πραγματικό απόστημα είναι η πολιτική σας. Αυτή τσακίζει τη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Αυτή θωρακίζει με όλα τα μέσα τα καπιταλιστικά κέρδη», ανέφερε.

Οι «δουλίτσες» της ΓΣΕΕ με τη βούλα του νόμου

Συγκεκριμένα για τις ...δουλίτσες που αναλαμβάνει η ΓΣΕΕ, ο βουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε: «Στο έδαφος της διαπλοκής των εργατοπατέρων με την εργοδοσία και το κράτος της, αναπτύσσονται φαινόμενα σήψης (...). Οψη του ίδιου νομίσματος είναι οι "δουλίτσες" που αναλαμβάνει η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ για λογαριασμό του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων, όχι "κάτω από το τραπέζι", αλλά με τη βούλα του νόμου. Ετσι έφτασε με τον πιο θεσμικό και επίσημο τρόπο να διαχειρίζεται προγράμματα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια. Πρόκειται για λεφτά των εργαζομένων, με τα οποία, πότε για την "επιμόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών" και πότε στο όνομα της "κατάρτισης", κάθονται στις καρέκλες τους εκείνες οι δυνάμεις που δεν έχουν καμιά επαφή με χώρους δουλειάς, καμιά σχέση με τους αγώνες της εργατικής τάξης και τα ζωντανά σωματεία».

Ο «κοινωνικός εταιρισμός» πάει πακέτο με εκφυλισμό και διαφθορά

«Οι δυνάμεις του ΚΚΕ, τα ταξικά σωματεία και το ΠΑΜΕ έχουν αναδείξει και συγκρουστεί με αυτά τα φαινόμενα», τόνισε και συνέχισε:

«Εγκαιρα αποκάλυψαν ότι ο "κοινωνικός εταιρισμός" πάει πακέτο με τον εκφυλισμό και τη διαφθορά, με την εκτεταμένη νοθεία ώστε να αναπαράγονται ερήμην των εργαζομένων αυτές οι ηγεσίες, ο σάπιος μηχανισμός στην υπηρεσία της εργοδοσίας και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων.

Μοναδικό αντίπαλο δέος σε αυτά τα φαινόμενα είναι οι εργαζόμενοι και η οργάνωσή τους, η πάλη για αλλαγή των συσχετισμών μέσα στα συνδικάτα και συνολικά στο κίνημα, ώστε να χάνει στηρίγματα ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, να ξεμπλέκουν από τα γρανάζια του κράτους και της εργοδοσίας».