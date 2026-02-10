ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απροθυμία» να προχωρήσει «οικονομική συνεργασία»

Η Ουάσιγκτον ζητά «ειρηνευτική» συμφωνία και εκλογές μέχρι τις αρχές καλοκαιριού

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές, Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν στόχο για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έως τον Μάρτη, παρότι δεν έχουν βρεθεί ακόμη συμβιβασμοί σε κρίσιμα ζητήματα όπως το εδαφικό και οι «εγγυήσεις ασφαλείας».

Με βάση το πλαίσιο που συζητήθηκε, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και ταυτόχρονα θα γίνουν εθνικές εκλογές στην Ουκρανία, είπαν οι πηγές στο Reuters.

Η αμερικανική ομάδα, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον προεδρικό σύμβουλο, Τζ. Κούσνερ, είπε στους Ουκρανούς, στις πρόσφατες επαφές που είχαν σε Αμπού Ντάμπι και Μαϊάμι, ότι θα ήταν προτιμότερο οι εκλογές να γίνουν σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη βδομάδα οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές λένε ότι ο Ντ. Τραμπ είναι πιθανόν να επικεντρωθεί σε εσωτερικά θέματα όσο θα πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη.

Δύο από τις πηγές είπαν ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί συζήτησαν την πιθανότητα οι εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάη. Ωστόσο πολλές άλλες πηγές περιέγραψαν ως «ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα. Οι ουκρανικές αρχές προβλέπουν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», είπε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να οργανωθεί μια ψηφοφορία σε λιγότερους από έξι μήνες, ωστόσο και πάλι θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος. Για τη διεξαγωγή εκλογών θα χρειάζονταν αλλαγές στη νομοθεσία, αφού απαγορεύονται όσο στη χώρα ισχύει ο στρατιωτικός νόμος. Η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση πυρός καθ' όλη την προεκλογική εκστρατεία.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», είπε μία πηγή.

Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνη», είπε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα».

Ρώσος ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ απρόθυμες για οικονομική «συνεργασία»

Σε μια «αυστηρή» δήλωση για τις προθέσεις των ΗΠΑ, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι δημιουργεί τεχνητά εμπόδια στην οικονομική συνεργασία με τη Μόσχα και δεν βλέπει «φωτεινό μέλλον» στην αποκατάσταση των σχέσεων.

Οι ΗΠΑ, είπε, διστάζουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις που υπέβαλαν για την Ουκρανία στο Ανκορατζ και ενώ θα μπορούσαν να είχαν υιοθετήσει μια ευρύτερη συνεργασία μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα «έχει παρατηρηθεί η αντίθετη τάση».

Εξάλλου ο Λαβρόφ επισήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ όχι μόνο δεν αμφισβήτησε τους νόμους που θέσπισε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν «για να τιμωρήσει τη Ρωσία», αλλά επέβαλε και πρόσθετες κυρώσεις, όπως «το πάγωμα των αποθεμάτων μας σε χρυσό και ξένο νόμισμα».

Εκανε λόγο για «αθέμιτες μεθόδους» των ΗΠΑ για να καταστείλουν τους ανταγωνιστές τους, «απαγορεύοντας ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Lukoil και η Rosneft».

«Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, οι ΗΠΑ μετέτρεψαν το δολάριο σε όπλων εναντίον όσων τους δημιουργούσαν προβλήματα» και επίσης οι ΗΠΑ «προσπαθούν να ελέγξουν τους "στρατιωτικο-τεχνικούς δεσμούς" της Ρωσίας με σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους», όπως η Ινδία και άλλα μέλη των BRICS, τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στη Μόσχα

Με φόντο και τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να διασφαλίσουν μια θέση στο «τραπέζι» των παζαριών για τη μοιρασιά της λείας στην Ουκρανία, αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μετέβη στη Μόσχα, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν 4 χρόνια, σε μια προσπάθεια «επανεκκίνησης του διαλόγου», δήλωσε ο πρόεδρος και Ελβετός ΥΠΕΞ Ινιάτσιο Κασίς.

«Δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο με μονολόγους από τις δύο πλευρές», δήλωσε κατά την επιστροφή του στη Βιέννη.

Ο Κασίς και ο γγ του ΟΑΣΕ, ο Τούρκος Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου, συνάντησαν τον Ρώσο ΥΠΕΞ την περασμένη βδομάδα.

Στη συνάντηση «οι δύο αξιωματούχοι του ΟΑΣΕ επέμειναν στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία».

Τη Δευτέρα, οι δύο αξιωματούχοι είχαν συναντήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι στο Κίεβο.

Ο Κασίς δήλωσε ότι ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Ρώσο ΥΠΕΞ στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

Πρέπει να «θυμίσουμε ότι ο οργανισμός αυτός υπάρχει και να ζητήσουμε» από τις 57 χώρες - μέλη του «εάν θέλουν να τον αξιοποιήσουν ή όχι», τόνισε ο Κασίς, αναφέροντας επίσης τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Ο ΟΑΣΕ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία», τόνισε. «Θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεξάγει μια αποστολή παρακολούθησης και εποπτείας στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός, για τη διαχείριση της μεταπολεμικής περιόδου».

Υπενθυμίζεται ότι αποστολή παρατήρησης του ΟΑΣΕ αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Απενεργοποίηση του Starlink για τη Ρωσία

Στο μεταξύ, πίεση ασκεί στις ρωσικές δυνάμεις η απενεργοποίηση των δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, της υπηρεσίας της SpaceX του μεγαλοκαπιταλιστή Ελον Μασκ, που παρέχει επικοινωνία μεγάλου βεληνεκούς ανθεκτική στις παρεμβολές.

Και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Starlink για τις επικοινωνίες των δυνάμεών τους στο μέτωπο.

Πλέον η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη στους Ρώσους και μόνο οι τερματικές συσκευές που είναι επίσημα καταχωρημένες στην Ουκρανία θα λειτουργούν. Οι Ουκρανοί σπεύδουν να εγγράψουν τα τερματικά τους στη «λευκή λίστα» του Starlink για να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση.

Ορισμένες ρωσικές μονάδες φέρεται να έχασαν το 90% των διαδικτυακών επικοινωνιών τους. Ολο και περισσότερα drones είναι εξοπλισμένα με τερματικά Starlink, ώστε οι χειριστές να μπορούν να τα ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο μέσω βίντεο. Αυτό τους επιτρέπει να επιτίθενται σε κινούμενους στόχους.

Η SpaceX φέρεται να σταμάτησε τη σύνδεση μετά από ρωσικά χτυπήματα με τρία drones σε επιβατικό τρένο με πέντε νεκρούς και σχετική επικοινωνία που είχε ο Φεντόροφ με τον Μασκ. Το Κίεβο διαμαρτύρεται εδώ και χρόνια για τη χρήση του Starlink από τον ρωσικό στρατό.

Μάλιστα ο Μασκ είχε επικριθεί για τον περιορισμό της χρήσης του Starlink από την Ουκρανία σε πλωτά drones που στόχευαν ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο ρωσικός στρατός στην πρώτη γραμμή φέρεται να αγόρασε ιδιωτικά δικά του τερματικά Starlink για να καλύψουν το κενό στις επικοινωνίες.

Οι Ρώσοι προσπαθούν από καιρό να θέσουν σε λειτουργία μια στρατιωτική εναλλακτική λύση του Starlink. Το πρόγραμμα Rassvet είχε ως στόχο να εκτοξεύσει την πρώτη παρτίδα 16 δορυφόρων ευρυζωνικού διαδικτύου σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη πέρυσι, αλλά το εγχείρημα αναβλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, είναι απίθανο να τεθεί σε λειτουργία πριν το 2027.

Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλους σε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το Κίεβο.

Παράλληλα τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία υποχρεώθηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς οι στρατιωτικές δραστηριότητες επηρέασαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και αποσυνέδεσαν τμήματα γραμμών του δικτύου διανομής, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Τα ξημερώματα του Σαββάτου ανεστάλη για μερικές ώρες η λειτουργία των αεροδρομίων Ρζεσόφ και Λουμπλίν στη νοτιοανατολική Πολωνία. Παράλληλα οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, που περιελάμβαναν προληπτικές πτήσεις από ΝΑΤΟικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της χώρας, ύστερα από ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία.

Το Ρζεσόφ αποτελεί τον βασικό κόμβο του ΝΑΤΟ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.

Αλλά και οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας είναι «νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «βομβαρδίζουμε την πηγή των χρημάτων τους».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές κρίσιμων εξαρτημάτων για ρωσικά drones και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρείες καθώς και εταιρείες από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Επίσης επιβλήθηκαν ουκρανικές κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού χρηματοπιστωτικού τομέα και φορέων που στηρίζουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.

Συλλήψεις για την επίθεση σε Ρώσο αντιστράτηγο

Ο αντιστράτηγος Βλ. Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή και νοσηλεύεται, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις υπόπτων.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε χθες ότι ο άνδρας ο οποίος θεωρείται ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στη Ρωσία.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις «ειρηνευτικές» συνομιλίες.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ, που είναι ο βασικός διαπραγματευτής της Μόσχας στις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.