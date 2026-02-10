ΙΡΑΝ

Για «μεγάλες συνέπειες» μιλά ο Τραμπ «αν δεν υπάρξει συμφωνία»

Το Ιράν είναι διατεθειμένο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, αν οι ΗΠΑ άρουν «όλες τις κυρώσεις», δήλωσε χτες ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μ. Εσλάμι, στον απόηχο της συνάντησης των αντιπροσωπειών ΗΠΑ - Ιράν την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν.

Μέχρι χτες δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα αν και πότε θα γίνει νέα συνάντηση.

Σήμερα αναμένεται στο Ομάν ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας του Ιράν, ώστε να συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του σουλτανάτου.

Ο δε Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά τη συνάντηση της Παρασκευής ότι «επιθυμούμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι η απέναντι πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», διαπιστώνοντας πως «δυστυχώς παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των ΗΠΑ τα τελευταία αυτά χρόνια».

Και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι «η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους του και τα αεροσκάφη του» όσο στη «βούληση και ανθεκτικότητα» που πρέπει να επιδειχθεί, με «ανατροπή των σχεδίων του εχθρού».

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή διάταγμα με το οποίο απειλούνται με δασμούς 25% όσες χώρες διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, αν και λίγες ώρες μετά μίλησε για «πολύ καλές συνομιλίες» που έγιναν, υποστηρίζοντας ότι θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης βδομάδας».

Επιπλέον, δεν παρέλειψε να θυμίσει ότι «έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα», προσθέτοντας πως «οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν (...) Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες».

Χτες το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε ναυτιλιακή οδηγία τα πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ πλέοντας προς την ανατολή «να πλέουν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ομάν» και «όσο το δυνατόν μακριά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα».