Αθλιες ισραηλινές μεθοδεύσεις για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Σε νέες απαράδεκτες κινήσεις με στόχο την ντε φάκτοπροχωρά η κυβέρνηση τουμε στόχο της διαιώνιση της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών, την οποία διατηρεί με τις πλάτες των

Στο ίδιο πλαίσιο εξάλλου - και ενώ για αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου - προχωράνε ταυτόχρονα και οι σχεδιασμοί για τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο, μέσω του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».

Συγκεκριμένα, την Κυριακή το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σειρά μέτρων που θα καταστήσουν ευκολότερο για τους Εβραίους εποίκους να αρπάζουν γη στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ θα δώσουν στις ισραηλινές κατοχικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες επιβολής επί των Παλαιστινίων.

Με τα μέτρα αυτά αποφασίστηκε η κατάργηση της ιορδανικής νομοθεσίας που απαγόρευε σε αλλοδαπούς πολίτες να αποκτούν ακίνητη περιουσία στη Δυτική Οχθη, με εξαίρεση εταιρείες που θα είχαν λάβει προηγουμένως ειδική έγκριση από τις ιορδανικές αρχές.

Με βάση την απόφαση της κυβέρνησης του κράτους - δολοφόνου, Ισραηλινοί θα μπορούν να αγοράζουν ακίνητη περιουσία σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ακόμα και σε εκτάσεις που δεν βρίσκονται εντός του πλήθους των εβραϊκών εποικισμών.

Αποφασίστηκε επίσης οι εγγραφές των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων της Δυτικής Οχθης να καταστούν διαθέσιμες στην ισραηλινή κτηματαγορά, προκειμένου να προσελκυστούν ιδιώτες και επενδυτές να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που ισχύει στην ισραηλινή επικράτεια.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στην ισραηλινή κατοχική στρατιωτική διοίκηση να αποφασίζει και να εφαρμόζει μονομερώς διοικητικά μέτρα αρπαγής της παλαιστινιακής γης, στο όνομα της «προστασίας του περιβάλλοντος» και της κήρυξης και «αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων» σε εκτάσεις της Περιοχής «Α» της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, παρότι οι Συμφωνίες του Οσλο ορίζουν ότι αυτές υπάγονται διοικητικά στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ειδικά για τη Χεβρώνα προβλέπεται ότι καταργούνται όλοι οι περιορισμοί έκδοσης οικοδομικών αδειών για Εβραίους εποίκους που κατοικούν στο κέντρο της πόλης

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, τόσο ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς όσο και ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσαν προκλητικά ότι πέρα από την επέκταση των υφιστάμενων εποικισμών, στόχος των νέων μέτρων είναι να ενσωματωθεί η Δυτική Οχθη στην εγχώρια ισραηλινή κτηματαγορά και «να ισχύουν από τώρα οι ίδιοι νόμοι σε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ»...

Σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω, εξάλλου, την προηγούμενη βδομάδα η Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του ισραηλινού κοινοβουλίου ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση υπέρ νομοθεσίας με την οποία το ισραηλινό κράτος θα έχει την ευθύνη για τις αρχαιότητες και τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, το νομοσχέδιο παρέχει στον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στη νέα ισραηλινή αρχή που θα συγκροτηθεί εξουσίες να κηρύσσουν αρχαιολογικούς χώρους και να απαλλοτριώνουν γη.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν 6.000 αρχαιολογικοί χώροι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Λόγω της πολιτιστικής συνέχειας κατά τη διάρκεια των αιώνων, σχεδόν κάθε παλαιστινιακή πόλη ή χωριό βρίσκεται είτε πάνω είτε κοντά σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Με το πρόσχημα της φροντίδας των αρχαιοτήτων, ο υπουργός θα έχει ευρείες εξουσίες να κηρύσσει χώρους και να απαλλοτριώνει γη...

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς κατήγγειλε ότι τα νέα ισραηλινά μέτρα είναι επικίνδυνα, παράνομα και ισοδυναμούν με ντε φάκτο προσάρτηση.

Χθες ο Αμπάς συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', με τις δύο πλευρές να καταδικάζουν τις νέες ισραηλινές αποφάσεις που στοχεύουν στην προσάρτηση της Δυτικής Οχθης και στην επέκταση των εποικισμών.

Ο Αμπάς κάλεσε δε τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις για τερματισμό του εκτοπισμού των Παλαιστινίων και της προσάρτησης της Δυτικής Οχθης, αναφερόμενος στις δεσμεύσεις που υποτίθεται ότι ανέλαβε η αμερικανική κυβέρνηση τον περασμένο Σεπτέμβρη, σε συζητήσεις στη Νέα Υόρκη με Αραβες και μουσουλμάνους ηγέτες.

Κάλεσε ακόμα σε έκτακτες συνεδριάσεις του Αραβικού Συνδέσμου, του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τα νέα ισραηλινά μέτρα καταδίκασε με ανακοίνωσή της και η Χαμάς.

Αντίστοιχα, σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδικάζουν «τις παράνομες ισραηλινές αποφάσεις», που «αποσκοπούν στην επιβολή της παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας, στην εδραίωση της εποικιστικής δραστηριότητας και στην επιβολή μιας νέας νομικής και διοικητικής πραγματικότητας στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, επιταχύνοντας έτσι τις προσπάθειες για την παράνομη προσάρτησή της και τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού».

Η δε ΕΕ, η οποία στηρίζει πολύμορφα το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο και τη διαιώνιση της κατοχής, εμφανίστηκε να απορρίπτει τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Δυτική Οχθη, με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ανουάρ Ελ Ανουνί, να δηλώνει ότι αυτές «αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ ολόκληρη η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα».

Επεσήμανε ακόμα ότι «η προσάρτηση είναι παράνομη βάσει του Διεθνούς Δικαίου» - το οποίο βέβαια κουρελιάζουν όλα τα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα με βάση τα συμφέροντά τους.

Την ίδια ώρα, εξάλλου, «τρέχουν» ασταμάτητα τα σχέδια εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Περισσότεροι από 900 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Οχθη έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις αρχές του 2026, εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας από τους Ισραηλινούς εποίκους αλλά και εξαιτίας των «περιορισμών πρόσβασης που επιβάλλονται μέσω επιχειρήσεων κατεδάφισης» των κατοχικών αρχών, δήλωσε ο Στ. Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ.

Ο Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) κατέγραψε πάνω από 50 επιθέσεις εποίκων μετά τις 20 Γενάρη.

Πρώτη συνάντηση ηγετών του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Στο μεταξύ, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που ίδρυσε ο Ντ. Τραμπ θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνάντηση ηγετών στις 19 Φλεβάρη, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος στο πρακτορείο «Reuters».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» προωθήθηκε αρχικά ως όργανο που θα έχει την πραγματική εξουσία στο προωθούμενο αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο στη Γάζα, υπό την προεδρία του Τραμπ, με την ΕΕ, τη Βρετανία αλλά και τη Ρωσία να παρέχουν τη στήριξή τους στο σχέδιο.

Στη συνέχεια ωστόσο λανσαρίστηκε από τις ΗΠΑ ως ένας νέος ιμπεριαλιστικός οργανισμός με ευρύτερες στοχεύσεις, προκαλώντας επιφυλάξεις σε «συμμάχους» και αντιπάλους της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο «Axios», η πρώτη συνάντηση ηγετών θα χρησιμεύσει ώστε να συγκεντρωθούν κεφάλαια για την «ανοικοδόμηση» της Γάζας.

Από την πλευρά της ΕΕ ο Ανουάρ Ελ Ανουνί επανέλαβε ότι «έχουμε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», προσθέτοντας πως «η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να απαντήσει αν η ΕΕ θα ορίσει εκπρόσωπο στη συνεδρίαση που θα γίνει στην Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν έσπευσε να επιβεβαιώσει δημόσια τη συμμετοχή του.

Ο δε Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν συναντήθηκε χθες στην Αγκυρα με τον «ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα» - γενικό διευθυντή του «Συμβουλίου Ειρήνης», Ν. Μλαντένοφ.

Από την πλευρά του ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «καλωσορίσαμε αυτό το σχέδιο (σ.σ. των ΗΠΑ για τη Γάζα)», ωστόσο «οι υποτροπές βίας εξακολουθούν να υφίστανται και δεν υπάρχει καμία σαφήνεια σχετικά με τα άλλα συστατικά αυτού του σχεδίου».

Νέες δολοφονικές επιθέσεις στη Γάζα

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το μακελειό από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στη Γάζα.

Ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν χθες στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, ενώ νωρίτερα ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ανατολικά της Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 582 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της «εκεχειρίας», από τον Οκτώβρη του 2025.

Νωρίτερα χθες οι κατοχικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν 4 Παλαιστίνιους μαχητές σε συγκρούσεις που ακολούθησαν όταν βγήκαν από τούνελ στην περιοχή της Ράφα στη νότια Γάζα.