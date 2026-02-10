Τρίτη 10 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΛΙΒΥΗ
Νέο πολύνεκρο ναυάγιο

Υγρός τάφος για δεκάδες ξεριζωμένους έγινε ξανά η Μεσόγειος, καθώς κατατρεγμένοι από την Αφρική, που δουλέμποροι τους φόρτωσαν σε λαστιχένια λέμβο, τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης προς Παρασκευή βρέθηκαν αβοήθητοι στη θάλασσα...

Το σκάφος φέρεται να αναχώρησε από την Αλ Ζαουίγια της δυτικής Λιβύης αργά το βράδυ της Πέμπτης (γύρω στις 11 μ.μ.), γεμάτο Νιγηριανούς και άλλους Αφρικάνους πρόσφυγες που, αναζητώντας καταφύγιο από τους πολέμους και την εξαθλίωση, βρέθηκαν στις αφρικανικές ακτές της Μεσογείου να πασχίζουν να περάσουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σκάφος επέβαιναν 53-55 άτομα, εκ των οποίων σώθηκαν μόλις δύο γυναίκες. Μάλιστα η μία δήλωσε ότι έχασε τον άνδρα της και η άλλη ότι έχασε τα δύο της μωρά...

Οι διασωθείσες δήλωσαν ότι περίπου ένα εξάωρο αφού άφησαν τις αφρικανικές ακτές, μπήκαν στη λέμβο νερά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, μόνο όσοι αγνοούνταν στην Κεντρική Μεσόγειο το 2025 (ουσιαστικά δεν έχουν εντοπιστεί οι σοροί τους) υπολογίζονται σε 1.300.

Το τελευταίο ναυάγιο στα ανοιχτά της Λιβύης ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συμφωνία για πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Αρμενία - ΗΠΑ
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απροθυμία» να προχωρήσει «οικονομική συνεργασία»
Μέτρα κατά της «ασφυξίας» που επιδιώκουν οι ΗΠΑ
Αθλιες ισραηλινές μεθοδεύσεις για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης
 Αβέβαιη η παραμονή του Στάρμερ στην πρωθυπουργία
 Σαρωτική πρωτιά για το Φιλελεύθερο Κόμμα
 Για «μεγάλες συνέπειες» μιλά ο Τραμπ «αν δεν υπάρξει συμφωνία»
 Νικητής ο σοσιαλιστής Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές
 Γαλλία και Καναδάς ανοίγουν προξενεία
 Ρεσάλτο και σε τάνκερ στον Ινδικό
 Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό
 Τριήμερη απεργία ξεκίνησαν οι μηχανοδηγοί τρένων
 Ποινή φυλάκισης 20 ετών στον «μεγιστάνα του Τύπου»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ