ΛΙΒΥΗ

Νέο πολύνεκρο ναυάγιο

Υγρός τάφος για δεκάδες ξεριζωμένους έγινε ξανά η Μεσόγειος, καθώς κατατρεγμένοι από την Αφρική, που δουλέμποροι τους φόρτωσαν σε λαστιχένια λέμβο, τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης προς Παρασκευή βρέθηκαν αβοήθητοι στη θάλασσα...

Το σκάφος φέρεται να αναχώρησε από την Αλ Ζαουίγια της δυτικής Λιβύης αργά το βράδυ της Πέμπτης (γύρω στις 11 μ.μ.), γεμάτο Νιγηριανούς και άλλους Αφρικάνους πρόσφυγες που, αναζητώντας καταφύγιο από τους πολέμους και την εξαθλίωση, βρέθηκαν στις αφρικανικές ακτές της Μεσογείου να πασχίζουν να περάσουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σκάφος επέβαιναν 53-55 άτομα, εκ των οποίων σώθηκαν μόλις δύο γυναίκες. Μάλιστα η μία δήλωσε ότι έχασε τον άνδρα της και η άλλη ότι έχασε τα δύο της μωρά...

Οι διασωθείσες δήλωσαν ότι περίπου ένα εξάωρο αφού άφησαν τις αφρικανικές ακτές, μπήκαν στη λέμβο νερά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, μόνο όσοι αγνοούνταν στην Κεντρική Μεσόγειο το 2025 (ουσιαστικά δεν έχουν εντοπιστεί οι σοροί τους) υπολογίζονται σε 1.300.

Το τελευταίο ναυάγιο στα ανοιχτά της Λιβύης ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.