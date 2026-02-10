ΚΙΝΑ - ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Ποινή φυλάκισης 20 ετών στον «μεγιστάνα του Τύπου»

Ποινή φυλάκισης 20 ετών επέβαλε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ στον Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνα των Μέσων Ενημέρωσης και επικριτή της Κίνας, για «αθέμιτη σύμπραξη με ξένες δυνάμεις και διέγερση σε εξέγερση μέσω του Τύπου». Βρετανία και ΗΠΑ ζητούν να αφεθεί ελεύθερος.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της εφημερίδας «Apple Daily», που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αντιμετώπιζε ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Η καταδίκη του απαγγέλθηκε δυνάμει του νέου νόμου «περί εθνικής ασφάλειας», με έμφαση στη συνεργασία με «ξένες δυνάμεις», ο οποίος επιβλήθηκε από το Πεκίνο έπειτα από τις διαδηλώσεις το 2019 για «ανεξαρτησία» του Χονγκ Κονγκ - που επιστράφηκε στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997.

Ο Τζίμι Λάι, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, φυλακίστηκε το 2020 και κρατείται σε απομόνωση κατόπιν «δικού του αιτήματος».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατήγγειλε την «πολιτική δίωξη» σε βάρος του Λάι και είπε ότι αναφέρθηκε στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, τον περασμένο μήνα στο Πεκίνο.