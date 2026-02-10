ΗΠΑ

Ρεσάλτο και σε τάνκερ στον Ινδικό

Την ...κατάληψη πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό το οποίο καταδίωκαν από την Καραϊβική (!), επειδή - σύμφωνα με την Ουάσιγκτον - παρέκαμψε τον αμερικανικό αποκλεισμό, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Πρόκειται για το πλοίο «Aquila II», το οποίο αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις «αναχαίτισαν» και μετά «επιβιβάστηκαν» σε αυτό «χωρίς απρόοπτα», ύστερα από μακρά καταδίωξη μεταξύ Καραϊβικής και Ινδικού, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία της βενεζουελάνικης κρατικής εταιρείας PDVSA, τα οποία επικαλέστηκε και το «Reuters», το «Aquilla II» απέπλευσε μαζί με άλλα πλοία από τη Βενεζουέλα στις αρχές Γενάρη, μεταφέροντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, με προορισμό την Κίνα. Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα ή έχουν κατασχεθεί από αμερικανικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατήγγειλε ότι ο στενός της συνεργάτης, Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, συνελήφθη ξανά, μόλις 12 ώρες μετά την αποφυλάκισή του. Η αρμόδια Εισαγγελία ανέφερε ότι παραβιάστηκαν οι όροι της αποφυλάκισης του Γκουανίπα, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο κατ' οίκον περιορισμός του.