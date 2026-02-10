ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Γαλλία και Καναδάς ανοίγουν προξενεία

Ο Καναδάς και η Γαλλία άνοιξαν προξενεία στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας την Παρασκευή, επιδιώκοντας να βάλουν «φρένο» στις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν ή να ελέγξουν το εν λόγω αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος.

Στο μεταξύ η μόνιμη αποστολή του ΝΑΤΟ «Arctic Sentry» αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, δήλωσαν πέντε πηγές στο «Reuters», με στόχο να ενισχύσει τον ρόλο της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας» στη Γροιλανδία και στην Αρκτική.

Η Καναδή ΥΠΕΞ Ανίτα Ανάντ ταξίδεψε στο Νουούκ για να εγκαινιάσει το προξενείο, το οποίο σύμφωνα με αξιωματούχους θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα όπως η «κλιματική κρίση» και τα «δικαιώματα των Ινουίτ», ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ή αξιοποιούνται ως μοχλός πίεσης.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Ζαν - Νοέλ Πουαριέ θα αναλάβει καθήκοντα ως γενικός πρόξενος, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη χώρα της ΕΕ που ιδρύει γενικό προξενείο στη Γροιλανδία.

Οι Βρυξέλλες ωστόσο διαθέτουν ήδη παρουσία στο νησί, μετά το άνοιγμα γραφείου της Κομισιόν το 2024.

Ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν υποστήριξε από τη Νουούκ ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί με τις ΗΠΑ, όμως «η κρίση δεν έχει τελειώσει και δεν έχουμε ακόμα λύση». Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει «καμία απειλή στο τραπέζι» και «κανένας εμπορικός πόλεμος με την Ευρώπη».

Την περασμένη βδομάδα ξεκίνησαν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για τη σύναψη «συμφωνίας για την ασφάλεια» στην Αρκτική, την οποία είχαν προαναγγείλει από το Νταβός ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε.