ΙΣΠΑΝΙΑ
Τριήμερη απεργία ξεκίνησαν οι μηχανοδηγοί τρένων

Τριήμερη πανεθνική απεργία ξεκίνησαν χθες οι μηχανοδηγοί τρένων στην Ισπανία, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας.

Η απεργία αυτή έρχεται μετά από τα δύο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα τον Γενάρη, ένα στην Ανταμούζ, στη νότια περιοχή της χώρας, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους, και το δεύτερο μόλις δύο ημέρες αργότερα κοντά στη Βαρκελώνη, όπου σκοτώθηκε ένας μηχανοδηγός και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Οπως αποδείχθηκε και στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο για προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, καθώς τα προβλήματα για ελλιπή συντήρηση και υποστελέχωση ήταν γνωστά στους αρμόδιους, μετά από καταγγελίες των εργαζομένων. Το συνδικάτο μηχανοδηγών Semaf απαιτεί την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού και χρηματοδότηση έργων για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

    

