ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό

«Τα τελευταία χρόνια μάς έχουν δείξει πως δεν υπάρχει όριο στη βαρβαρότητα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης και τονίζει ότι «μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και το ολοκαύτωμα της Παλαιστίνης, έρχεται η απόφαση εξόντωσης ενός ολόκληρου πληθυσμού».

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι «ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός της Κούβας, που εντάθηκε σημαντικά τα τελευταία επτά χρόνια, έφτασε στο απόλυτο επίπεδο μετά την πειρατική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και συνοδεύεται από ανοιχτές απειλές στρατιωτικής επέμβασης (...) Η μακρόχρονη οικονομική ασφυξία τώρα έγινε ολοκληρωτική, καθώς λείπει οποιαδήποτε ουσιαστική βοήθεια ακόμα και από χώρες που διατείνονται πως διάκεινται φιλικά απέναντι στην Κούβα και με τις οποίες έχει καλές σχέσεις».

Και καταλήγει: «Το διεθνιστικό κίνημα αλληλεγγύης θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τερματιστεί ο αποκλεισμός και να αποτραπεί οποιαδήποτε στρατιωτική πρόκληση ενάντια στο Νησί της Επανάστασης. Ακόμα, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να συνεισφέρει ώστε να δοθεί έστω και μια μικρή ανακούφιση στον δοκιμαζόμενο αλλά ακατάβλητο κουβανικό λαό».