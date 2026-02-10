ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΠΣΤΙΝ

Αβέβαιη η παραμονή του Στάρμερ στην πρωθυπουργία

Αβέβαιο θεωρείται το πολιτικό μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς οι διασυνδέσεις του μεγιστάνα Τζέφρι Επστιν, καταδικασμένου για βιασμούς γυναικών και παιδιών, και για όλη τη σαπίλα που αναδύεται, αγγίζουν και στελέχη του Εργατικού Κόμματος.

Μετά την αποκάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στον Επστιν και στον πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, Πίτερ Μάντελσον, την Κυριακή παραιτήθηκε ο Μόργκαν Μακσουίνι, προσωπάρχης και στενότερος συνεργάτης του πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας «την πλήρη ευθύνη» για τον διορισμό του Μάντελσον, στελέχους των Εργατικών, στην πρεσβεία στις ΗΠΑ, παρά τις σχέσεις του με τον μεγιστάνα.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο διευθυντής επικοινωνίας του Στάρμερ, Τιμ Αλαν.

Ο Μακσουίνι δεχόταν κατηγορίες επειδή είχε ασκήσει πίεση για να αναλάβει ο Μάντελσον τα καθήκοντα του πρέσβη στις ΗΠΑ και, όπως μεταδίδει το «Bloomberg», τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι αντίπαλοι του Στάρμερ είχαν αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος που όντως διόρισε τον Μάντελσον παραμένει στη θέση του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η Ντάουνινγκ Στριτ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο οι υπουργοί του Στάρμερ να ζητήσουν ιδιωτικά από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ή να απειλήσουν με παραίτηση αν δεν το κάνει. Μάλιστα, σύμβουλος ενός υπουργού ανέφερε ότι οι πιθανότητες να παραμείνει ο Στάρμερ στη θέση του μέχρι το τέλος της βδομάδας ήταν «50-50».

Ο Στάρμερ εξέταζε για μέρες αν μπορούσε να συνεχίσει χωρίς τον Μακσουίνι, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συζητήσεων, και μάλιστα σε μια εποχή που απογοητευμένα μέλη της κυβέρνησης ζητούν αλλαγή στην ηγεσία, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό Αντζελα Ρέινερ να αναδύονται ως υποψήφιοι για τη διαδοχή του. Χθες την παραίτηση του Στάρμερ φέρεται να ζήτησε και ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών, Ανάς Σαρβάρ.

«Προχωράμε από εδώ και πέρα. Προχωράμε με αυτοπεποίθηση, καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», φέρεται να δήλωσε ο Στάρμερ στην ομάδα του, όπως ανέφερε η «Telegraph», εκφράζοντας την πρόθεσή του να παραμείνει στο αξίωμα.

Πρέσβειρα της Νορβηγίας στους «κύκλους» του Επστιν

Παράλληλα η Μόνα Γιουλ, πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ιορδανία, που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, παραιτήθηκε μετά την έναρξη έρευνας για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Επστιν, ανακοίνωσε χθες το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Επστιν κατέδειξαν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Εσπεν Μπαρτ Εϊντε.

Η Γιουλ, η οποία είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μυστικές ισραηλινο-παλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στις Συμφωνίες του Οσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, είναι μεταξύ των Νορβηγών που τα ονόματά τους εμφανίζονται στα νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ, ο Επστιν είχε μεταβιβάσει το ποσό των 10 εκατ. δολαρίων στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, του διπλωμάτη Τέργε Ροντ - Λάρσεν, ο οποίος είχε συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες του Οσλο.

Σύμφωνα με τον Εϊντε, το υπουργείο θα συνεχίσει να έχει συνομιλίες με την Γιουλ, στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, για να προσδιοριστεί η έκταση των συναλλαγών τους. Πολλά είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι πολιτικοί και βασιλικοί κύκλοι της Νορβηγίας εμπλέκονται στην υπόθεση Επστιν.