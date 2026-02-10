ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Σαρωτική πρωτιά για το Φιλελεύθερο Κόμμα

Τις υψηλότερες επιδόσεις κόμματος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εκτιμάται ότι θα έχει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές για την ανάδειξη των 465 μελών της Κάτω Βουλής (Βουλής των Αντιπροσώπων), που προκηρύχθηκαν πρόωρα, με φόντο την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών αλλά και των «τριβών» μεταξύ συμμάχων.

Με τη συμμετοχή να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (γύρω στο 56%), βασικά στοιχεία του πολιτικού χάρτη με βάση τα αποτελέσματα, ήταν τα εξής:

- Το LDP κέρδισε 316 έδρες, έναντι 198 στις προηγούμενες εκλογές (Οκτώβρης 2024).

- Το Κόμμα Καινοτομίας, με το οποίο το LDP συγκρότησαν συμμαχία τον περασμένο Οκτώβρη, πήρε 36 έδρες (από 38 στις προηγούμενες εκλογές).

- Η συμμαχία «Chudo», που συγκρότησαν το - θεωρούμενο πλέον ως βασικότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα μαζί με το Komeito - συγκέντρωσε μόλις 49 έδρες (από 172 που είχαν τα δύο κόμματα στις προηγούμενες εκλογές).

- Το κόμμα Sanseito, με σύνθημα «Πρώτα η Ιαπωνία!» κατέλαβε 15 έδρες (από 3 στις προηγούμενες εκλογές για την κάτω Βουλή).

- Το νέο κόμμα «Ομάδα Μέλλοντος» έλαβε 11 έδρες.

- Το ΚΚ Ιαπωνίας έλαβε 4 έδρες (από 8 στις προηγούμενες εκλογές).

Η συντριπτική πρωτιά του LDP εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ορμή στις διεργασίες για την ακόμα πιο αποφασιστική υλοποίηση διατάξεων του Συντάγματος για τη δράση των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και νέα αναθεώρηση, καθώς «φουντώνει» η συζήτηση και για τη λεγόμενη «πυρηνική αποτροπή», που ορισμένοι συνδέουν ακόμα και με τη «φιλοξενία» πυρηνικών όπλων συμμάχων στην ιαπωνική επικράτεια.

Στις πρώτες της δηλώσεις, η 64χρονη Τακαΐτσι δήλωσε ότι συναισθάνεται «την πολύ βαριά ευθύνη να κάνει την Ιαπωνία πιο ισχυρή και πιο ευημερούσα». Αναφερόμενη δε στην εξωτερική πολιτική, χαρακτήρισε «άνευ ορίων» τις δυνατότητες συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Απευθυνόμενη στο Πεκίνο, υποστήριξε ότι «συνεχίζουμε την ανταλλαγή απόψεων (...) με συντεταγμένο και προσήκοντα τρόπο».

Την Τακαΐτσι έσπευσε να συγχαρεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενός της «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την "ειρήνη διά της ισχύος"». Ακόμα, ο Πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε.

Από τη μεριά της Κίνας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Πεκίνο δεσμεύεται για «αποφασιστική απάντηση», αν «οι ακροδεξιές, ιαπωνικές δυνάμεις εκτιμήσουν λανθασμένα την κατάσταση και δράσουν με ανεύθυνο και απερίσκεπτο τρόπο».