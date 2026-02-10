ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Νικητής ο σοσιαλιστής Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές

Ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, που υποστηριζόταν από το σοσιαλδημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κέρδισε την Κυριακή τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον Αντρέ Βεντούρα, του ακροδεξιού Chega.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο Σεγκούρο λαμβάνει το 66,7% των ψήφων, εξασφαλίζοντας μια πενταετή θητεία, έναντι του Βεντούρα με 33,3%. Στον πρώτο γύρο ο Σεγκούρο είχε λάβει το 31% των ψήφων, έχοντας τοποθετηθεί ως «μετριοπαθής» που θα συνεργαστεί με την κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας.

Παρότι το αξίωμα του Προέδρου στην Πορτογαλία δεν συνεπάγεται εκτελεστική εξουσία, όμως μπορεί να ασκήσει βέτο σε νομοθεσία, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Τα τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία εν μέσω αντιθέσεων μέσα στο κεφάλαιο και συνολικής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό με αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως η τελευταία του Σοσιαλιστή Αντ. Κόστα, κατέρρευσαν εν μέσω σκανδάλων διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Ο σημερινός κεντροδεξιός συνασπισμός της Δημοκρατικής Συμμαχίας (AD), με 91 έδρες, δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 230 εδρών.

Από την πλευρά του ο Βεντούρα του Chega δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για να επιφέρει έναν πολιτικό «μετασχηματισμό» στην Πορτογαλία. Το ακροδεξιό κόμμα ιδρύθηκε πριν από επτά χρόνια, ωστόσο αναδείχθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο μετά τις γενικές εκλογές του Μάη του 2025.

Ο Σεγκούρο πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μάρτη τον κεντροδεξιό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Η προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη εν μέσω σφοδρών καταιγίδων που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, αποκαλύπτοντας τη «γύμνια» του αστικού κράτους ως προς την πρόληψη και τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.

Σε περίπου 20 από τις πιο πληγείσες εκλογικές περιφέρειες αναβλήθηκε η ψηφοφορία κατά μία εβδομάδα.

Ισπανία: Πανωλεθρία για το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Αραγονία

Στην Ισπανία το «κεντροδεξιό» Λαϊκό Κόμμα (PP) κέρδισε την Κυριακή άλλη μια τοπική εκλογική διαδικασία, αυτή τη φορά στην Αραγονία (βορειοανατολικά), εξαιτίας της πανωλεθρίας των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η ακροδεξιά.

Σχεδόν 1 εκατ. Ισπανοί, ιδίως στη μεγαλούπολη Σαραγόσα, κλήθηκαν στις κάλπες στην Αραγονία, νομαρχία στην αιχμή των επιχειρηματικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το PP συγκέντρωσε το 33,5% των ψήφων και 26 έδρες από τις συνολικά 67 του τοπικού κοινοβουλίου, από 28 που κατείχε στο απερχόμενο, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα με το 95% των ψήφων, καταμετρημένο.

Το PP εξαρτάται περισσότερο από το ακροδεξιό κόμμα Vox για να κυβερνήσει στην περιφέρεια, το οποίο διπλασίασε τον αριθμό των εδρών του, από τις 7 στις 14, και κατέγραψε επίσης μεγάλη αύξηση του ποσοστού του, στο 18% (περίπου +6,5%).

Οι δυο παρατάξεις ήδη κυβέρνησαν μαζί στην Αραγονία, μεταξύ Ιούνη 2023 και Ιούλη 2024.

Το σοσιαλδημοκρατικό PSOE έχασε πέντε έδρες, περιοριζόμενο στις 18, εξασφαλίζοντας 24% των ψήφων. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό εδρών στην Αραγονία εδώ και δεκαετίες.

Στις τοπικές εκλογές του Δεκέμβρη στην Εστρεμαδούρα το PSOE είχε απώλειες περίπου 14% των ψήφων.