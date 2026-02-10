ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΒΑΣ

Μέτρα κατά της «ασφυξίας» που επιδιώκουν οι ΗΠΑ

Μέτρα για την αντιμετώπιση του εντεινόμενου αποκλεισμού της Κούβας, καθώς κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ (βλέπε απειλές για δασμούς κατά όσων προμηθεύουν με Ενέργεια το Νησί) ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σε συνέντευξη Τύπου όπου συμμετείχαν οι επικεφαλής βασικών υπουργείων, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κούβας, Οσκαρ Περες-Ολίβα Φράγκα, επισήμανε ότι μετά και τις εξελίξεις όλων των τελευταίων μηνών (τη σημαντική αύξηση των πολεμικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, μια σειρά αμερικανικά ρεσάλτο σε τάνκερ κ.τ.λ.) έχει δημιουργηθεί «μια κατάσταση αστάθειας στην περιοχή» και «φόβος σε πλοιοκτήτες να έρθουν πλοία καυσίμων στην περιοχή της Καραϊβικής και ιδιαίτερα την Κούβα». Υπογραμμίζοντας ότι «εργαζόμασταν εδώ και πολύ καιρό στην κυβέρνηση, ώστε να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο και να προστατεύσουμε τον λαό μας», ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων, στα οποία ξεχωρίζουν:

Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό της ντόπιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και της αυξανόμενης αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών , κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων. Θα υιοθετηθεί πρόγραμμα για την εγκατάσταση 20.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια , με στόχο να αυξηθεί η ενεργειακή αυτάρκεια των νοικοκυριών. Ακόμα, προωθείται και η επέκταση της παραγωγής πετρελαίου με ενισχυμένα κίνητρα για τις εγχώριες πηγές και συνεργασίες με ξένες εταιρείες. Παράλληλα, επιβάλλονται περιορισμοί στις πωλήσεις καυσίμων , καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες δεν επαρκούν για όλες τις δραστηριότητες.

Οι υπηρεσίες Υδρευσης, Υγείας και άλλες βασικές κοινωνικές λειτουργίες προστατεύονται και χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα με διαθέσιμες πηγές καυσίμων και πόρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Υγεία , με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών, την υγειονομική περίθαλψη Μητέρας - Παιδιού και την αντιμετώπιση Χρόνιων Ασθενειών και αναπήρων.

Στο μεταξύ, ενδεικτικά είναι δημοσιεύματα για αναστολή του ανεφοδιασμού αεροσκαφών στην Κούβα για έναν μήνα, σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, παρά μόνο κάποιες ανώνυμες δηλώσεις υπαλλήλων αεροπορικών εταιρειών σε ΜΜΕ. Συμφωνά με αυτούς θα απαιτείται μια «τεχνική στάση» εκτός Κούβας για ανεφοδιασμό.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη στην Κούβα», προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε εντατικές επαφές με τους Κουβανούς φίλους μας (...) συζητούμε πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα ή τουλάχιστον μια πιθανή βοήθεια».

Από τη μεριά της, η μεξικανική κυβέρνηση απέστειλε στην Κούβα 814 και πλέον τόνους τροφίμων, με δυο σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά). Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σέινμπαουμ επιβεβαίωσε πρόσφατα πως οι δασμοί που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει σε όσους συνεχίσουν να προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησής της για υπάρχουσες παραγγελίες.