Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
Στο επίκεντρο «η εξάλειψη της κινεζικής επιρροής και της ρωσικής παρουσίας»

«Σοβαρές συζητήσεις» με το Καράκας, αλλά ...«αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι βία», ξεκαθάρισε ο Ρούμπιο μιλώντας στη Γερουσία

Η σχέση με το Καράκας «είναι πλέον παραγωγική», εξήγησε ο Ρούμπιο, επαναφέροντας παράλληλα νέες απειλές...

Στόχος των ΗΠΑ είναι μια «φιλική, σταθερή, ευημερούσα και δημοκρατική Βενεζουέλα», ισχυρίστηκε χτες ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ θα εφαρμόσει την «Εθνική Στρατηγική Αμυνας» για το 2026 (National Defense Strategy, NDS) και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα αποφύγουμε ποτέ το καθήκον μας απέναντι στον αμερικανικό λαό και την αποστολή μας σε αυτό το ημισφαίριο» - εννοώντας τη διασφάλιση με κάθε τρόπο της κυριαρχίας των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, έναντι άλλων ιμπεριαλιστών, ανταγωνιστών τους.

Στον απόηχο της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα και της απαγωγής του Προέδρου της στις 3 Γενάρη, ο Ρούμπιο επεσήμανε ότι με τις αρχές της Βενεζουέλας ήδη «για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για το πώς να διαβρώσουμε και να εξαλείψουμε την ιρανική παρουσία, την κινεζική επιρροή και τη ρωσική παρουσία».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε βία για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη συνεργασία, αν αποτύχουν άλλα μέσα».

Κομπορρημονώντας για τα οφέλη που αποδίδουν άμεσα τα παζάρια και γενικά οι χειρισμοί της Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο εμφάνισε τη νέα «μεταρρύθμιση» που μόλις πριν λίγες μέρες ενέκρινε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας ως «σημάδι» της συνεργασίας των «νέων αρχών» στο Καράκας.

Υποστήριξε ότι «αποτελεί ένα μεγάλο βήμα σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν μερικές βδομάδες», προσθέτοντας πως η κατάσταση «δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα απ' ό,τι πριν μερικές βδομάδες», και πως ταυτόχρονα «υπάρχουν πολλοί εκεί στη Βενεζουέλα που καλωσορίζουν την επιστροφή στην εδραίωση σχέσεων με τις ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα».

Κατά τ' άλλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας και δεν καταλάβαμε καμία χώρα (...) Πρόκειται για μια επιχείρηση υποστήριξης της επιβολής του νόμου», αναφέροντας πως «έχουμε μια ομάδα επιτόπου (σ.σ. στη Βενεζουέλα) που αξιολογεί την κατάσταση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια αμερικανική διπλωματική αποστολή στο εγγύς μέλλον, η οποία θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούμε».

Κατέληξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμορφώσει μια «γεμάτη σεβασμό και παραγωγική» γραμμή επικοινωνίας με τις σημερινές αρχές στη Βενεζουέλα...

«Ορίσαμε ατζέντα εργασίας», λέει η Ροντρίγκες

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε προχτές ότι οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να αποδεσμεύουν κεφάλαια της Βενεζουέλας που μέχρι τώρα παρέμεναν παγωμένα εξαιτίας κυρώσεων.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε μεγάλα κεφάλαια στον εξοπλισμό των νοσοκομείων, σε υλικό που αγοράζουμε από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες», είπε. Και συμπλήρωσε:

«Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: Αποκαταστήσαμε διαύλους επικοινωνίας με σεβασμό, πολιτισμένους, τόσο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και με τον υπουργό Ρούμπιο, με τους οποίους ορίσαμε ατζέντα εργασίας».

Αιτήματα για εξορύξεις από BP και «Shell»

Σημειωτέον, χτες έγινε γνωστό και ότι οι ενεργειακοί κολοσσοί BP και «Shell» υπέβαλαν αιτήματα στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ ζητώντας άδειες για την εξόρυξη φυσικού αερίου από κοιτάσματα που εκτείνονται μεταξύ Βενεζουέλας και Τρινιντάντ - Τομπάγκο.

Το «Reuters» μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας του Τρινιντάντ - Τομπάγκο, Ρ. Μουνιλάλ, ότι η «Shell» επιδιώκει άδεια για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Loran - Manatee. Πρόκειται για κοίτασμα που εκτιμάται ότι έχει συνολικά περίπου 10 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, εκ των οποίων τα 7,3 τρισ. βρίσκονται στη Βενεζουέλα και τα υπόλοιπα 2,7 τρισ. στο Τρινιντάντ - Τομπάγκο.

Η δε BP έχει καταθέσει αίτημα για άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Cocuina - Manakin στη Βενεζουέλα, το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου ύψους περίπου 1 τρισ. κυβικών ποδιών.

    
