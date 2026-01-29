Σε κλίμα αμοιβαιότητας η συνάντηση Πούτιν - Σαράα

Στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε χτες η (δεύτερη από τον Οκτώβρη) συνάντηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με κεντρικό θέμα το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων σε Ταρτούς και Χμέιμιμ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εστίασε στη «μεγάλη προσπάθεια» που καταβλήθηκε για την ανάπτυξη των ρωσο-συριακών σχέσεων μέσα στους τελευταίους μήνες, και τόνισε ιδιαίτερα πως η Ρωσία στηρίζει κάθε προσπάθεια της συριακής κυβέρνησης για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, σε μια έμμεση αναφορά προς την ανάληψη, από τον συριακό στρατό και τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, του ελέγχου περιοχών της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας που μέχρι πρότινος και για χρόνια τελούσαν υπό τον έλεγχο των κουρδικών «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF). Εξήρε δε τον Σαράα για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η οικονομία, η βιομηχανία, ο αθλητισμός και τα κατασκευαστικά έργα, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον και την προθυμία ρωσικών εταιρειών να συμβάλουν στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Ο Σαράα ξεκίνησε τις δηλώσεις του με κολακείες, ότι «η Ρωσία παίζει ιστορικό ρόλο στην επίτευξη ενότητας και σταθερότητας όχι μόνο στη Συρία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, και ελπίζουμε πως οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν μέχρι η περιοχή να αποκτήσει μεγαλύτερη ανάπτυξη και ευημερία».

Εκτός από το θέμα των ρωσικών βάσεων, φέρεται να εκφράστηκαν και ανησυχίες του Σάραα για ενδεχόμενο χτυπήματος των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τον Σύρο Πρόεδρο συνόδευαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας.

Αργά το βράδυ της Τρίτης ανακοινώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε ο Σαράα και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είπε ότι είχε συνομιλία με τον «ιδιαίτερα σεβαστό» Σαράα, εκτιμώντας πως η κατάσταση στη Συρία «εξελίσσεται πολύ καλά, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό».

Στο μεταξύ, νέα εισβολή σε έδαφος της νότιας συριακής επαρχίας Κουνέιτρα έκαναν χτες 8 οχήματα του ισραηλινού στρατού και υπήρξε απαγωγή ενός Σύρου.