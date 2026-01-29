ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εκτιμήσεις για σχεδόν 2 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες στα 4 χρόνια της σφαγής

Russian Defense Ministry Press

Ταπροσεγγίζουν(νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι) στα 4 χρόνια τηςστηνσύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το αμερικανικό think tank Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Μόσχα και Κίεβο δεν δίνουν επίσημα αναλυτικά στοιχεία για τις απώλειές τους και αμφισβητούν τις εκθέσεις των επιτελείων της άλλης πλευράς, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η συνεχιζόμενη σύγκρουση για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα είναι μια ανελέητη κρεατομηχανή για τους δύο λαούς...

Σύμφωνα με το CSIS, οι δυνάμεις της Μόσχας φέρονται να έχουν περισσότερες απώλειες με έως και 325.000 νεκρούς από ένα εκτιμώμενο σύνολο 1,2 εκατ. θυμάτων από την έναρξη της εισβολής τον Φλεβάρη του 2022 έως τον Δεκέμβρη του 2025. Η αμερικανική «δεξαμενή σκέψης» επισημαίνει ακόμα ότι «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν με αξιοσημείωτη βραδύτητα στο πεδίο της μάχης».

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης υποστεί σημαντικές απώλειες, μεταξύ 500.000 και 600.000 θυμάτων, εκ των οποίων μεταξύ 100.000 και 140.000 σκοτώθηκαν.

«Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να έχει φτάσει τα 1,8 εκατ. και θα μπορούσε να φτάσει τα 2 εκατ. συνολικά μέχρι την άνοιξη του 2026», ανέφερε η δεξαμενή σκέψης.

Μεταξύ των αμάχων, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από την πρώτη χρονιά της ρωσικής εισβολής το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς, σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ.

Από την 24η Φλεβάρη 2022 ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 Ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Δεν υπάρχει συμφωνία για εδάφη, Ζαπορίζια, επενδύσεις

Παράλληλα εξελίσσονται τα παζάρια των ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων, που με το αίμα των λαών «χαράσσουν σύνορα» και μοιράζουν πρώτες ύλες και αγορές για επενδύσεις μονοπωλιακών ομίλων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα» στις διαπραγματεύσεις για «τερματισμό» του πολέμου. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συναντήθηκαν στο Αμπου Ντάμπι εκπρόσωποι των ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας και οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν αυτή την Κυριακή.

Ωστόσο βασικά ζητήματα, όπως το εδαφικό, οι «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ προς το Κίεβο, οι επενδύσεις μεταπολεμικά κ.ά. φαίνεται πως είναι ακόμα «στον αέρα».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι επιμένει πως το έγγραφο για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» είναι 100% έτοιμο και περιμένει τους Αμερικανούς να ορίσουν τόπο και χρόνο υπογραφής. Οπως μετέδωσε, όμως, το Reuters, η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει στο Κίεβο ότι πρέπει να υπογράψει μια «ειρηνευτική» συμφωνία με τη Μόσχα, προκειμένου να λάβει «εγγυήσεις ασφαλείας» από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα η εφημερίδα «Financial Times» ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά έχει διαμηνύσει στην Ουκρανία ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν το Κίεβο θα συναινέσει σε μία «ειρηνευτική» συμφωνία, η οποία πιθανά θα παραχωρεί ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το 85% του Ντονμπάς, με τους Ουκρανούς να ελέγχουν ακόμα δυο στρατηγικής σημασίας πόλεις στο Ντονέτσκ.

Στην ουκρανική κυβέρνηση μεγαλώνει η αβεβαιότητα για το αν η Ουάσιγκτον θα δεσμευτεί για «εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στους «Financial Times», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που μπορούν να υπογραφούν οι εγγυήσεις ασφαλείας».

Αλλά και στη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη «μεταπολεμική ανάκαμψη» της Ουκρανίας υπάρχουν σημεία που πρέπει να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος εμφανίζεται διατεθειμένος να διαπραγματευτεί «ακανθώδη» ζητήματα απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν.

Επαναφέροντας το γνωστό «πινγκ - πονγκ» για το θέμα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γ. Ουσάκοφ, απάντησε πως μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και «αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, θα μπορούσε να έρθει στη Μόσχα, με την προσωπική του ασφάλεια να διασφαλίζεται».

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Α. Σιμπίχα. Αναφερόταν στο εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, δύο Ρώσοι που ήταν μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου που συνελήφθη από τις ΗΠΑ στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό έχουν αφεθεί ελεύθεροι και είναι καθ' οδόν προς τη Ρωσία, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ.