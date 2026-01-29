ΗΠΑ

Κλιμακώνουν τις απειλές στο Ιράν «αν δεν κάνει συμφωνία»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος «προειδοποιεί» με «πολύ χειρότερη επίθεση» από τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και επικαλείται το «παράδειγμα» της Βενεζουέλας...

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρουεπιδιώκοντας την υποχώρηση της ιρανικής ηγεσίας σε θέματα - κλειδιά όπως το πυρηνικό και το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Στο φόντο εκτόξευσης διαδοχικών απειλών, ο Τραμπ ανέφερε με νέα ανάρτηση στο Truth Social πως εάν δεν συνάψει συμφωνία με το Ιράν, τότε η χώρα αυτή θα πρέπει να αναμένει μια «πολύ χειρότερη επίθεση». «Ελπίζω το Ιράν να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι και να διαπραγματευτεί μία δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία - ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - μία συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά κρίσιμης σημασίας!», ανέφερε.

Συνεχίζοντας τις απειλές, τόνισε: «Οπως είπα στο Ιράν κάποτε, ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν και υπήρξε η "Επιχείρηση Midnight Hammer" (σ.σ. οι αμερικανο-ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνη του 2025), μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη».

«Υπενθύμισε» δε πως μία «τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν», υπονοώντας το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» με τα πολλά συνοδευτικά του πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Πρόσθεσε με έμφαση ότι ο στόλος αυτός «κινείται γρήγορα, με μεγάλη ισχύ, αποφασιστικότητα και σκοπό και είναι μεγαλύτερος από εκείνον στη Βενεζουέλα», ενώ επισήμανε απειλητικά: «Οπως και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει άμεσα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί».

Το Ιράν δεν κάνει διαπραγματεύσεις υπό απειλή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε πως η χώρα του πραγματοποιεί ή έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ συνεχίζουν τις απειλές κατά της Τεχεράνης.

«Η διεξαγωγή διπλωματίας μέσω στρατιωτικής απειλής δεν μπορεί να είναι ούτε αποτελεσματική, ούτε χρήσιμη», δήλωσε προσθέτοντας πως εάν θέλουν διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, «πρέπει να παραμερίσουν τις απειλές, τις υπερβολικές απαιτήσεις και τα παράλογα ζητήματα».

Ανέφερε επίσης πως τις τελευταίες μέρες δεν έχει «καμία επαφή» με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Πάντως ο εκπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ σημείωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό του αν προκληθεί». Επισήμανε παράλληλα ότι «την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ εμπλέχτηκαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και χάθηκαν περισσότερες από 7.000 αμερικανικές ζωές».

Η «συμβουλή» του Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με δηλώσεις του στο «Al Jazeera», κάλεσε τις ΗΠΑ να επιλύσουν τις διαφορές με το Ιράν «μία προς μία» αντί στο πλαίσιο ευρείας συμφωνίας. Εκτίμησε αφενός ότι αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει την ταπείνωση των Ιρανών αξιωματούχων και αφετέρου ότι το Ιράν είναι «έτοιμο» για συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Επανέλαβε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι «θα ήταν λάθος να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος».

Διαβεβαιώσεις Ριάντ και Αμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη

Την Τρίτη ο Ιρανός Πρόεδρος Μαζούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στον θρόνο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τόνισε πως η χώρα του χαιρετίζει «οποιαδήποτε διαδικασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου που αποτρέπει τον πόλεμο». Ο Σαουδάραβας ηγέτης διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτρέψει να εξαπολυθεί καμιά επίθεση εναντίον του Ιράν από το έδαφός της ή τον εναέριο χώρο της. Επίσης τάχθηκε υπέρ κάθε «προσπάθειας για την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα» στην περιφέρεια.

Την ίδια διαβεβαίωση περί μη χρήσης του εναέριου ή άλλου χώρου τους για επίθεση κατά του Ιράν είχαν δώσει τη Δευτέρα τα ΗΑΕ.

Χτες θέση στην υπόθεση πήρε και η Κίνα, με τον πρέσβη της χώρας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, να επισημαίνει: «Η χρήση βίας δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Οποιοσδήποτε στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός θα ωθήσει την περιοχή μόνο σε μια άβυσσο απρόβλεπτης κατάστασης».

Εκτέλεση πράκτορα της Mossad και συλλήψεις υπόπτων στην Τουρκία

Χτες, οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν έναν άνδρα που συνέλαβαν τον Απρίλιο του 2025 με την κατηγορία της πραγματοποίησης κατασκοπείας υπέρ των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, Mossad. Αλλα 12 άτομα είχαν εκτελεστεί τον Ιούνιο με ανάλογες κατηγορίες.

Το ίδιο 24ωρο οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν έξι άτομα (ο ένας Ιρανός) ως ύποπτα για τη διενέργεια κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας της ΜΙΤ και της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας σε πέντε επαρχίες της Τουρκίας. Οι ύποπτοι φέρεται πως συγκέντρωναν πληροφορίες για αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και άλλες «ευαίσθητες» εγκαταστάσεις στην Τουρκία, παρακολουθώντας παράλληλα και τη ΝΑΤΟική αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ. Και οι έξι μετά την κατάθεσή τους στον εισαγγελέα προφυλακίστηκαν.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πιθανότερος πρωθυπουργός στο Ιράκ Νούρι αλ Μάλικι απέρριψε σαν «κατάφωρη ανάμειξη» στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό «κάθε υποστήριξης» των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σε περίπτωση που αναλάβει πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Ο 75χρονος Νούρι αλ Μάλικι είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Ιράκ την περίοδο 2006-2014.