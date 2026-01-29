ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τρεις νεκροί από τα κύματα κακοκαιρίας

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που σημειώθηκαν στην Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και πολλές ζημιές στην περιοχή της Λισαβόνας και στο κέντρο της χώρας.

Η Πορτογαλία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές καταιγίδες, που προκάλεσαν ήδη έναν θάνατο το Σαββατοκύριακο, όταν ένας άνδρας παρασύρθηκε από νερά στην προσπάθεια να διασχίσει έναν μικρό ποταμό με το αυτοκίνητό του.

Προχθές το πέρασμα της καταιγίδας «Kristin» σημαδεύτηκε από ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου που έφθασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις, αποκαλύπτοντας τη «γύμνια» στην πρόληψη, την ασφάλεια και τις απαραίτητες υποδομές, σε ακόμη μια χώρα της ΕΕ.

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δέντρο που ξεριζώθηκε έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Αλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση «μεταλλικής δομής» στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία (κέντρο).

Στο ίδιο «βιολί» με τις ελληνικές κυβερνήσεις, η πορτογαλική κυβέρνηση αντέδρασε με μια ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός»...

Αρκετοί οδικοί άξονες παρέμεναν χτες αποκομμένοι ή εν μέρει κλειστοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ η κυκλοφορία των τρένων έχει επίσης επηρεαστεί.