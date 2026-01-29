ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ανεξέλεγκτη βία των πρακτόρων της ICE

«Πολύ ατυχές περιστατικό» χαρακτήρισε προχθές το βράδυ, μετά από ομιλία του στην Αϊόβα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Αλεξ Πρέτι στη Μινεσότα από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE - επιχειρώντας να συσκοτίσει τη συστηματική ένταση της κρατικής καταστολής για την επιβολή σιγής νεκροταφείου, σε συνθήκες πολεμικής προπαρασκευής.

Η πρώτη αναφορά μετά από έρευνα που έγινε από την Αρχή Προστασίας «Συνόρων και Τελωνείων» ήρθε σε αντιπαράθεση με την αρχική δήλωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ότι ο Πρέτι έδειξε τάχα «απειλητικά» το όπλο που διέθετε στους πράκτορες της ICE. Αντίθετα, στην έκθεση αυτή επισημαίνεται πως ο Πρέτι πυροβολήθηκε από «δύο πράκτορες», χωρίς να γίνει η παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη προσπάθεια του θύματος να πιάσει το πιστόλι που είχε στο μπουφάν του.

Στο μεταξύ, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ο διοικητής περιπόλων των πρακτόρων της ICE, Γκρ. Μποβίνο, απομακρύνθηκε από τη Μινεσότα μαζί με ορισμένους πράκτορες, στο πλαίσιο της «μικρής αποκλιμάκωσης» για την οποία έκανε λόγο ο Τραμπ, τη στιγμή που στην πολιτεία έχουν σταλεί συνολικά τουλάχιστον 4.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες...

Στη Μινεσότα ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν.

Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι τέθηκαν σε αργία οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολις.

Στο μεταξύ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ στη Μινεάπολις η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ δέχτηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης ουσία από έναν άνδρα, που χρησιμοποίησε μικρή ποσότητα υγρού σε σύριγγα. Η Ομάρ δεν τραυματίστηκε και συνέχισε την ομιλία της.

Το ίδιο διάστημα πληθαίνουν οι αντιδράσεις και μεταξύ Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, και συνεχίζεται η προσπάθεια των Δημοκρατικών να στήσουν κάλπικες διαχωριστικές γραμμές.

Χθες δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές απαίτησαν την αποπομπή της Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από τα πυρά των πρακτόρων της ICE.

Επιπλέον, δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές δρομολογούν διαδικασία με στόχο την καθαίρεση της Νόεμ από το υπουργικό πόστο, παρότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Ανεβαίνει κι άλλο ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία

Την ίδια ώρα αυξάνονται τα θύματα της βαρυχειμωνιάς και της παγοθύελλας που χτυπά δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, με όλες τις αμερικανικές κυβερνήσεις να αφήνουν ανυπεράσπιστο τον λαό της χώρας την ίδια ώρα που «μπουκώνουν» τα μονοπώλια.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που ξεπάγιασαν από το ψύχος και πέθαναν ή σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα λόγω της κακοκαιρίας ανήλθε χθες σε τουλάχιστον 38.

Ανάμεσα στα θύματα προστέθηκαν και μικρά παιδιά, όπως τρία αγόρια ηλικίας 6 έως 9 ετών που έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας.

Στο Μέιν σκοτώθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας.

Στη Ν. Υόρκη εντοπίστηκαν κοκαλιασμένοι από το ψύχος τουλάχιστον 10 άνθρωποι, και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου τους.

Επιπλέον, πάνω από 400.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, για άλλη μια μέρα ακυρώθηκαν πάνω από 22.000 πτήσεις σε εκατοντάδες αεροδρόμια των ΗΠΑ.