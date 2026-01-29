ΓΑΛΛΙΑ - «ΠΕΡΑΣΕ» Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται τα εντατικά αντιλαϊκά παζάρια

Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, με «σωσίβιο» από τους Σοσιαλιστές

Σε νέο γύρο περνά η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στη Γαλλία μετά την έγκριση του αντιλαϊκού σχεδίου προϋπολογισμού, με ενεργοποίηση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος.

Με το εν λόγω άρθρο παρακάμπτεται το κοινοβούλιο, ωστόσο η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τις δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν σε βάρος της κυβέρνησης.

Ο νέος προϋπολογισμός μεταξύ άλλων σηματοδοτεί την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών και την άμεση επιτάχυνση μιας σειράς αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που απαιτεί η ανταγωνιστικότητα των γαλλικών μονοπωλίων, ενώ τα αστικά επιτελεία εδώ και καιρό κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεγάλη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του κρατικού χρέους.

Μετά από πολύμηνες δυσκολίες να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος διακομματικός συμβιβασμός και να εγκριθεί το σχέδιο προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο - παζάρια που μεταξύ άλλων είχαν οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού τον περασμένο Σεπτέμβρη, και στη συνέχεια σε νέα καθυστέρηση των προσπαθειών να στηθεί υπουργικό συμβούλιο υπό τον Λεκορνί - ο Γάλλος πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το άρθρο 49.3 για την παράκαμψη της Εθνοσυνέλευσης, ενώ ο ίδιος τον Δεκέμβρη απέρριπτε το ενδεχόμενο τέτοιας προσφυγής.

Προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε το οπορτουνιστικό μόρφωμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI) μαζί με τους Οικολόγους (EELV) και το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας (PCF), όπως και η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Λεπέν.

Οι προτάσεις απορρίφθηκαν, καθώς η πρώτη έλαβε 267 ψήφους υπέρ ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί. Η πρόταση της RN έλαβε μόνο 140 ψήφους υπέρ.

Επιβεβαιώνοντας ότι οι δίαυλοι συνεργασίας με το μακρονικό στρατόπεδο πλέον σταθεροποιούνται, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) - που είναι «σύμμαχος» σε εκλογικό συνασπισμό με την LFI, το EELV και το PCF - απέρριψε τις προτάσεις μομφής, καθώς όπως επιχειρηματολόγησε έγιναν δεκτές προτάσεις του που «βελτίωσαν» το σχέδιο προϋπολογισμού, εννοώντας ψίχουλα της τάξης των ...50 ευρώ τον μήνα που χορηγήθηκαν σε οικογένειες με εισοδήματα στα όρια της εξαθλίωσης, και ενώ η ακρίβεια καλπάζει.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί έκανε λόγο - εντελώς γενικόλογα - για δημιουργία «2.000 πρόσθετων θέσεων εργασίας στην Εκπαίδευση», την ώρα που η Γαλλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις υπεράριθμες τάξεις, ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται ιλιγγιωδώς και σε Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια.

Την ίδια στιγμή, φυσικά, ο Λεκορνί έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι και με το «επικαιροποιημένο» σχέδιο προϋπολογισμού «όσον αφορά τις επιχειρήσεις η έκταση των μειώσεων φόρων δεν θα αμφισβητηθεί, ώστε να μην αυξηθεί το κόστος εργασίας»...